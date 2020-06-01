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Матч можно смотреть с балкона: нидерландский клуб построит уникальный футбольный стадион с квартирами
Источник материала: Партизан
Арена будет включать в себя жилые дома.
Клуб "Эксельсиор", выступающий в чемпионате Нидерландов, представил проект уникального стадиона.
Об этом сообщает
Отмечается, что городской совет Роттердама уже рассмотрел проект и предварительно одобрил его реализацию. Нынешняя арена "Эксельсиора" рассчитана на 4400 зрителей.
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Матч можно смотреть с балкона: нидерландский клуб построит уникальный футбольный стадион с квартирами
Арена будет включать в себя жилые дома.
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