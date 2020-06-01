Горецкая ГАИ провела акцию «Внимание – дети!»

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня, в Международный день защиты детей, сотрудники отделения госавтоинспекции Горецкого РОВД проводили в городе профилактическую акцию для автомобилистов.







Анатолий Мачков и Андрей Короткий выборочно останавливали машины, чтобы проверить соблюдение требований ПДД, касающихся перевозки детей. Заостряли внимание водителей на мерах безопасности во время движения, особенно возле детский учреждений, остановок общественного транспорта и на дворовых территория.





В рамках республиканского специального комплексного мероприятия «Внимание — дети!», который проходит с 25 мая по 5 июня, сотрудники ОГАИ напоминали водителям, что в данный период в соответствии с пунктом 166.9 главы 22 Правил дорожного движения Республики Беларусь нужно двигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар.









Во время акции похвалы от сотрудников ОГАИ заслужили горожане Юрий Бешев и Сергей Максимович. Многодетные папы ответственно подходят к безопасной перевозке детей. Дочери Даша и Вера были пристегнуты в специальных детских удерживающих устройствах. Кстати, маленьким пассажирам вручили фликеры.





Валерия Дроздовская

Фото — Михаил Левцов