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Горецкая ГАИ провела акцию «Внимание – дети!»

01.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Сегодня, в Международный день защиты детей, сотрудники отделения госавтоинспекции Горецкого РОВД проводили в городе профилактическую акцию для автомобилистов.

 

Горецкая ГАИ провела акцию «Внимание – дети!»

 

Анатолий Мачков и Андрей Короткий выборочно останавливали машины, чтобы проверить соблюдение требований ПДД, касающихся перевозки детей. Заостряли внимание водителей на мерах безопасности во время движения, особенно возле детский учреждений, остановок общественного транспорта и на дворовых территория.

 

Горецкая ГАИ провела акцию «Внимание – дети!»

 

В рамках республиканского специального комплексного мероприятия «Внимание — дети!», который проходит с 25 мая по 5 июня, сотрудники ОГАИ напоминали водителям, что в данный период в соответствии с пунктом 166.9 главы 22 Правил дорожного движения Республики Беларусь нужно двигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар.

 

Горецкая ГАИ провела акцию «Внимание – дети!»

 

Горецкая ГАИ провела акцию «Внимание – дети!»

 

Во время акции похвалы от сотрудников ОГАИ заслужили горожане Юрий Бешев и Сергей Максимович. Многодетные папы ответственно подходят к безопасной перевозке детей. Дочери Даша и Вера были пристегнуты в специальных детских удерживающих устройствах. Кстати, маленьким пассажирам вручили фликеры.

 

Горецкая ГАИ провела акцию «Внимание – дети!»

 

Валерия Дроздовская

Фото — Михаил Левцов

 


 
 
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  Сегодня, в Международный день защиты детей, сотрудники отделения госавтоинспекции Горецкого РОВД проводили в городе профилактическую акцию для автомобилистов....
 
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