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15 суток получил не только Статкевич, осуждены Винярский, Войнич, Урбанович

01.06.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

15 суток административного ареста 1 июня получил не только оппозиционный политик Николай Статкевич. Как сообщают правозащитники, на те же 15 суток были осуждены активисты Максим Винярский и Денис Урбанович.


31 мая возле Комаровки в Минске / Еврорадио​

Их признали виновными в участии в "несанкционированном массовом мероприятии". На тот же срок осуждён Андрей Войнич, но пока нет подробностей его дела, передает "Еврорадио".

На 1350 рублей был оштрафован велосипедист Евгений Гормаш. Он кричал "Позор!" минским гаишникам, которые останавливали автомобили и выписывали штрафы водителям, которые сигналами поддерживали людей в очереди возле Комаровки желающих подписаться за Светлану Тихановскую. Деньги на оплату штрафа были собраны неравнодушными людьми за считанные минуты.
 
Теги: Минск
 
 
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15 суток административного ареста 1 июня получил не только оппозиционный политик Николай Статкевич. Как сообщают правозащитники, на те же 15 суток были осуждены...
 
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