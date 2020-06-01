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15 суток получил не только Статкевич, осуждены Винярский, Войнич, Урбанович
Источник материала: Партизан
15 суток административного ареста 1 июня получил не только оппозиционный политик Николай Статкевич. Как сообщают правозащитники, на те же 15 суток были осуждены активисты Максим Винярский и Денис Урбанович.
31 мая возле Комаровки в Минске / Еврорадио
Их признали виновными в участии в "несанкционированном массовом мероприятии". На тот же срок осуждён Андрей Войнич, но пока нет подробностей его дела, передает
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15 суток административного ареста 1 июня получил не только оппозиционный политик Николай Статкевич. Как сообщают правозащитники, на те же 15 суток были осуждены...
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