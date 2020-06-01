Как защитить детей от COVID-19? Рубрика «Антивирус»

Источник материала: ОНТ

Оказывается, не все взрослые меры профилактики от COVID-19 полезны детям. Некоторые наоборот могут навредить. Как защитить ребёнка от вируса, что поможет поддержать иммунитет, а от чего придётся отказаться во благо здоровью?

Забота о здоровье своём и близких должна быть взвешенной. Особенно, когда речь идет о детях. Чрезмерная забота о безопасности самых маленьких может привести к противоположному эффекту. Ученые-инфекционисты предупреждают: медицинские маски детям до трех лет крайне нежелательны и даже противопоказаны.

Казалось бы, столько было сказано о масках, их защитных свойствах и обязательном ношении. Но речь шла о взрослых людях. Организм детей, а уж тем более дыхальной системы устроен несколько иначе. У ребёнка до двух лет узкие дыхательные пути. Маска затрудняет дыхание, и это может привести к удушью. А если в этот момент он сам не сможет её снять, а если родитель не заметит? А ещё это дополнительная нагрузка на сердце. В жаркую погоду ношение маски у малышей – риск теплового удара.

Маска на 100% не защищает от вируса, она призвана защищать других от вас. И единственная причина, когда ребёнку придётся её надеть – если он переносчик вируса. А если по медицинским показаниям ребёнок нуждается в дополнительной защите, то однозначно вместо маски выбирайте респиратор или шапочку с прорезями для глаз. Другое дело, если речь идёт о пяти-, шести-, семилетнем. В людном месте маска не помешает.

Защитные средства, социальная дистанция. Все это никак не поможет поддержать или улучшить иммунитет, особенно растущего организма. Поэтому специалисты рекомендуют больше внимания сейчас уделить питанию малышей.

Снежана Кавриго, заведующая Минским городским центром здоровья: «Родители должны смотреть за разнообразием рациона. Чтобы входили шесть основных групп продуктов: мясные, хлебобулочные, каши, крупы, кисломолочные и жидкость. Если у вас маленькие грудные дети, здесь мы обращаем внимание на питание кормящей матери, должен быть правильный рацион и правильный режим питания».

Грудное молоко для ребёнка – ещё один защитный барьер. За счет наличия в нём антител, малыши переносят болезнь бессимптомно или в легкой форме. Многие сейчас пытаются самостоятельно оградить ребёнка от инфекции при помощи биологически активных добавок, часто это заканчивается аллергией. Не стоит злоупотреблять и витаминами. Они тоже имеют противопоказания и могут привести к отравлению.

Лучше убрать вредные продукты, например, сладкое. Избыточное количество сахара снижает иммунитет. А конфеты лучше заменить сухофруктами. Обязательно сохраняйте дома чистоту. И это не просто вытереть пыль. Если у вас есть маленький ребёнок, то, как минимум, нужно ежедневно обрабатывать его кроватку антисептиком, то же самое касается игрушек. И обязательно стерилизовать бутылочки и соски.

Прогулки на свежем воздухе не отменяются, наоборот. Чем чаще, тем лучше. Ходите в маске, пожалуйста, но не нужно доводить меры предосторожности до абсурда. Будьте благоразумны и здоровы!

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