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Летняя акция: квартиры в жилых комплексах «Парк Челюскинцев» и «Минск Мир» можно купить до конца июня

01.06.2020 21:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Летняя акция: квартиры в жилых комплексах «Парк Челюскинцев» и «Минск Мир» можно купить до конца июняМинск Мир» можно купить до конца июня" class="one-news__figure-img">

Что происходит на рынке столичной недвижимости? Лето стартует с лучших предложений. В жилых комплексах «Парк Челюскинцев» и «Минск Мир» снова акция. Благодаря ей собственником почти готового жилья можно стать уже до конца этого месяца.

«Парк Челюскинцев» почти готов. Жилой массив у самых границ парка. Более 170 гектаров леса, если учитывать ещё и Ботанический сад. «Парк Челюскинцев» вписан в городскую среду. Рядом проспект Независимости, станции метро, школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Квартиры продаются в двух домах. 

В доме №1, фасад которого развернут на проспект Независимости, а срок сдачи запланирован на февраль, - эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно будет спуститься прямо на лифте. В одной из секций встроен двухэтажный детский сад на 90 мест с собственной территорией. А дом №2 сдается всего через несколько месяцев. Первый этаж – это открытый паркинг, на крыше которого разместятся площадки для отдыха и детских игр. Можно купить и квартиры с открытыми террасами! Лифты OTIS, свободные планировки, панорамное остекление, красивое и просторное лобби с консьержем, высокие потолки – дом с видом на парк обладает всеми атрибутами жилья премиум-класса! При этом доступные для семей со стабильным доходом. И здесь можно купить квартиры в беспроцентную рассрочку на 100 месяцев без первого взноса.

Лето – время покупать и квартиры в комплексе «Минск Мир» - городе в городе и самом масштабном комплексе Европы. Акции в нескольких домах. Дом «Пекин» пятисекционный, два крыла дома выходят на две стороны квартала, образуя уединенный двор, свободный от машин. В самой высокой точке здание будет иметь 25 этажей. Квартиры на любой вкус. От студий в 35 квадратов, до двухэтажных пентхаусов площадью в 250. В квартале – современная школа со спортивным городком и стадионом, в соседних кварталах – детские сады. Буквально по соседству – строящаяся станция метро «Аэродромная».

В квартале «Азия», где расположен дом «Токио» будет детский сад с бассейном. В «Токио» 25 этажей и 293 квартиры свободной планировки размером от 30 до 74 квадратных метров. И для каждой есть возможность разработать варианты модификации. Например, студия площадью около 40 метров может быть реализована и как «евродвушка», и как стандартная однокомнатная квартира за счет изменения месторасположения кухни. На первом этаже – квартиры с собственным входом с улицы и террасами. В доме два выхода - на улицу, к парковкам для автомобилей, и в зеленый двор. Всё это доступно для семей со стабильным доходом.

Кроме того, на определенные квартиры в этих домах действует акция «Покупайте сейчас – платите потом!» Это беспрецедентная длительная беспроцентная рассрочка от застройщика сроком на 10 лет без первого взноса. Меньше 1% стоимости квартиры – и вы становитесь ее покупателем. Но акция действует только до конца июня – время поторопиться!

При покупке квартиры в комплексах «Парк Челюскинцев» и «Минск Мир» можно использовать и партнерский кредит от «Беларусбанка» «Ипотека с нами»! В первый год ставка 3,99%, во второй и третий – 9%. И напомним, что особенно выгодно бронировать жилье на сайте застройщика – при покупке квартиры онлайн ваша экономия составит 4 тысячи рублей. Лето только начинается. И начинать его надо с приятных эмоций и правильных решений - приобретения жилья в элитных комплексах столицы. 

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Теги: Минск
 
 
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Что происходит на рынке столичной недвижимости? Лето стартует с лучших предложений. В жилых комплексах «Парк Челюскинцев» и «Минск Мир» снова акция. Благодаря ей...
 
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