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Отмена карантинных мер: авиасообщение возобновила Польша, в Греции заработали гостиницы и бассейны

01.06.2020 22:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Очередная серия отмены карантинных мер началась 1 июня во многих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмена карантинных мер: авиасообщение возобновила Польша, в Греции заработали гостиницы и бассейны

Так, музеи и исторические монументы теперь доступны в Италии. А Колизей, готовый принимать гостей, засиял цветами национального флага.

В Великобритании открываются детсады, школы и рынки, а в Турции возобновили внутреннее авиасообщение

Отмена карантинных мер: авиасообщение возобновила Польша, в Греции заработали гостиницы и бассейны

Уже ждет туристов Греция. В стране заработали гостиницы, кемпинги и бассейны.

Отмена карантинных мер: авиасообщение возобновила Польша, в Греции заработали гостиницы и бассейны

С 1 июня внутреннее авиасообщение возобновили Турция и Польша, а в Эстонии открыли 10 международных авиамаршрутов.

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Новости Беларуси. Очередная серия отмены карантинных мер началась 1 июня во многих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, музеи и исторические...
 
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