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Международный день защиты детей: как праздник отметили в Беларуси и что государство делает для поддержки материнства

01.06.2020 21:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Международный день защиты детей: как праздник отметили в Беларуси и что государство делает для поддержки материнства

Первый день лета – дополнительный повод поговорить о безопасности юного поколения. Сегодня – Международный день защиты детей. Его учредили в Париже в 1949-м. С тех пор, по традиции, 1 июня проводят весело, но с пользой. Говорят о том, как оградить детей от насилия, психологических травм, тяжелых болезней. 

В демографической истории Беларуси важный след оставил прошлый год – в стране зафиксирован самый низкий показатель младенческой смертности. Для демографии страны этот показатель очень важный. 

Минск 

Крошечным Богдану и Игнату всего по три недели. Малыши родились недоношенными – вес каждого не доходил и до килограмма. Аппараты ИВЛ, врачи, кувёзы и трубки, за которыми новорождённых братишек почти не видно – ещё недавно их жизнь была под угрозой. Сегодня мама не может сдержать улыбки – крохи то жмурятся от света, то сжимают кулачки. И быстро набирают в весе.

Малышей в реанимационном отделении центра «Мать и дитя» ежегодно – почти тысяча. Здесь сражаются за жизнь каждого маленького человека. Подключаются и родители – от боксов с долгожданными малышами мамы и папы, порой, не отходят целыми днями.

В прошлом году был зафиксирован самый низкий показатель младенческой смертности в истории нашей страны. Сейчас в Беларуси более 1 млн 800 тыс. детей. А это значит, ребенок – каждый пятый житель нашей страны. Но рождаемость в Беларуси необходимо повышать, и государство делает все для поддержки семьи и материнства. Это безусловный приоритет. Его важность неоднократно подчёркивал Президент.

Те, кто взял на себя ответственность родить и воспитать ребёнка, могут рассчитывать на финансовую помощь. Сейчас выплаты после появления первенца составляют 2 тысячи 467 рублей. При рождении или усыновлении третьего и последующих детей – семейный капитал возрастает на 10 тысяч долларов. Но никакие деньги не заменят материнскую любовь и тепло семейного очага. Для детдомовцев 1 июня – почти как день рождения или Новый год, когда находятся взрослые, которые могут подарить им праздник. В гости с целой горой подарков к воспитанникам одного из столичных детских домов отправились сегодня почётные гости. Игрушки, одежда, сладости – марафон добра подхватили больше 50 организаций страны. Ведь чужих детей, как известно, не бывает.

Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального Собрания Беларуси, председатель союза юристов: «Во многих странах мира отмечают этот праздник. Чтобы нам всем взрослым напомнить об ответственности за детей, об их правах, основных правах - о праве на жизнь, образование, здоровье». 

Гродно 

По всей стране проходят благотворительные акции, устраиваются концерты, спектакли, карнавалы. В Гродно к празднованию подошли творчески – с краской и кисточками в руках. Сразу в нескольких жилых микрорайонах приводили в порядок детские площадки. Работа несложная, но нужная – после зимы любимые места отдыха детворы потеряли красоту. Все работы – часть масштабной акции БРСМ «Разам с бацькамі».

На помощь коммунальщикам и волонтерам вышли и местные жители. Кто-то и вовсе впервые взял кисточку в руки. Не испугал даже сильный ветер. Мамы, дети – лишних рук в таком деле не бывает. Акция прошла сразу в трех десятках точек по всей Гродненской области, от Свислочи до Островца. Подключиться и благоустроить свои дворы приглашают всех жителей страны.

Светлана Шитик: «Дети наши проводят 80% времени на улице, и прекрасно, когда они проводят это время в ухоженном, красивом облагороженном месте. Тем более, когда они все это сделали сами, своими руками, наверное, это вдвойне прекрасно».

Витебск 

А витебские десантники устроили подарок с огоньком – показательные выступления для нескольких десятков зрителей. Зрелищное представление подготовили специально для воспитанников витебского дома. Тут и приемы рукопашного боя, и эффектные прыжки, и даже элементы фаер-шоу. После такого представления мальчишки сразу определились, где хотят проходить срочную военную службу. 

Десантники в детском доме – частые гости, но эта встреча запомнится не только показательными выступлениями. В спортивном городке солдаты и детвора устроили настоящий спортивный батл. 

Гомель 

А дети из Улуковской школы-интерната сегодня встречали сказочных героев. Соблюдая при этом меры социального дистанцирования. Безопасное расстояние и никаких контактов с артистами: «спектакль через окно» – новый и абсолютно безопасный формат общения.

В Улуковской вспомогательной школе-интернате воспитываются дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей. Многие – с ограниченными возможностями. На мгновение ребята стали участниками увлекательных приключений: персонажи из любимых мультфильмов и ростовые куклы перенесли их в страну чудес. Маленьким героям предстояло много петь и танцевать.

И как же в этот день без подарков? Спортивный инвентарь – от Следственного комитета, сладости – от Красного Креста.  Много теплых слов и улыбок – главная благодарность взрослым за их заботу и внимание. 

Сегодня у каждого неравнодушного есть особенный повод пожертвовать деньги, пусть даже и небольшие. Экстренный сбор открыл ЮНИСЕФ. Вот уже 25 лет организация встаёт на защиту детей и молодёжи.

Больше четырёх часов живой музыки – в режиме онлайн. Белорусские звёзды присоединились к благотворительному марафону и устроили онлайн-концерт для самых маленьких зрителей. 

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Первый день лета – дополнительный повод поговорить о безопасности юного поколения. Сегодня – Международный день защиты детей. Его учредили в Париже в 1949-м. С тех...
 
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