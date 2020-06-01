«С Лукашенко у нас то, что нужно». Как белорусские спортсмены критикуют оппонентов власти









ex-press.by . Появилось сразу несколько реакций спортсменов с осуждением конкурентов Александра Лукашенко, пишет





Девятовский: «Кому-то надо расшатать обстановку в нашей стране»​

Метатель молота, призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, председатель федерации легкой атлетки Беларуси Вадим Девятовский обратился «ко всем, кому небезразлично будущее страны»:





«Беларусь была и остается спокойной, миролюбивой и гостеприимной. Люди, которые приезжают из других стран, восхищаются чистотой и порядком, высоким уровнем безопасности, спокойствием и красотою нашей земли. Но от определенных лиц можно слышать агрессивную риторику в отношении президента. Я родился в СССР и помню все, что было на каждом этапе нашего становления. Нельзя забывать, какой путь мы прошли, и этот путь дал нам возможность невероятно измениться и сохранить свою независимость при огромном внешнем давлении», — написал Девятовский.





Позже он опубликовал в Instagram скриншот с количеством лайков, которое собрало его сообщение с критикой «некоторых людей и сил, которым по разным причинам нужно расшатать обстановку в стране и нарушить ее развитие».





«Количество солидарных со мною гораздо больше, чем тех, кто считает иначе. На оскорбления перейти проще всего, но я никогда этим не занимался и не буду», — написал Девятовский.





Литвинчук: «Нельзя без тревоги смотреть сейчас на соцсети»​

Поддержкой Александра Лукашенко отметились две белорусские гребчихи-байдарочницы.





Многократный призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы Марина Литвинчук высказала в своем Instagram мысль о пикетах, которые прошли по всей Беларуси в поддержку различных претендентов.





«Нельзя без тревоги смотреть сейчас на соцсети, особенно на страницы некоторых блогеров. Это называется сбором подписей? Шоу, спектакль, раскачивание толпы — только не сбор подписей. Люди, одумайтесь, наше самое главное богатство — это мир. Есть немало стран, которые нам завидуют. Берегите себя!» — написала спортсменка.





Махнева: «Если бы кого и знала, проголосовала бы за нашего президента​»​

До этого чемпионка мира и Европы, олимпийская призер в гребле Маргарита Махнева в интервью газете «Прессбол» рассказала об отношении к белорусскому языку и главе государства.





«Вспоминаю предыдущие выборы, как одна женщина говорила, что у нас все будет по-белорусски. И я думаю: ну как же так, если весь народ говорит по-русски? Вокруг меня все говорили на русском. Я учила [белорусский], но не понимала», — заявила спортсменка.





Махнева также добавила, что даже если бы кого-то из кандидатов знала по выступлениям в телевизоре, все равно проголосовала бы за «нашего президента».





«Каждый думает, что именно при нем будет лучше. Но все они глубоко ошибаются. Как раз с Лукашенко у нас то, что нужно», — подытожила Маргарита Махнева.