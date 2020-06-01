Уютный домик: как выбрать клетку для хомячка

Источник материала: Tut.by



Решили завести хомячка? Очень удачное решение. Этот пушистый любопытный зверек — недорогой и простой в уходе питомец. Но следует помнить, что животное будет жить в клетке, поэтому требует к себе особого отношения. А чтобы иметь возможность с удовольствием любоваться активным и энергичным любимцем, необходимо создать комфортные условия. Одно из главных — правильно выбрать клетку для хомяка.

Если знать нехитрые правила, то можно подобрать удобное жилье и аксессуары для содержания и развлечения зверюшки. Создание комфортных условий обеспечат питомцу здоровье, а хозяину — спокойствие.

Содержание:

Просторный дом



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

По природе хомячки — подвижные, энергичные и шустрые зверьки. В естественной среде умение быстро бегать для них жизненно важное. Им нужно найти и собрать корм, принести в норку и при этом не попасть в лапы хищника.

При домашнем содержании этим грызунам обеспечиваются совершенно другие условия жизни, но бьющая ключом энергия не позволяет им сидеть на месте. Значит, жилье зверьку необходимо просторное, чтобы было достаточно места для перемещения. К тому же, необходимо создание разных зон — для питания, сна, складирования запасов, туалета.

Практичный вариант для содержания 1 особи — домик, размерами 30×30×45 см, но не меньше. Не стоит экономить на площади клетки. Ведь находясь в закрытом пространстве, зверьки чувствуют себя некомфортно и неуютно. Поэтому начинают грызть прутья, рискуя проглотить кусок краски или пластика, либо пытаются сбежать.

О клетке в деталях



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Прежде чем выбрать клетку для хомяка, необходимо запомнить, что чистить ее нужно не реже 2 раз в неделю. Поэтому удобное решение — разъемная модель. Доступ внутрь обеспечивается простым отделением поддона от решетки.

Иногда владельцы содержат грызунов в аквариумах. Этот вариант не совсем удачный. Емкость предназначена для других целей, но никак не для комфортного проживания хомячков. В сосуде мало пространства, нет вентиляции, невозможно зонировать площадь.

Практичная модель — решетчатая клетка. Ячейки решетки могут быть разных размеров. Не выбирайте клетку для хомяка с маленькими отверстиями, так как внутреннее пространство будет недостаточно хорошо вентилироваться. К тому же внутри «жилища» скапливаются зловонные запахи — от жизнедеятельности животных и портящейся еды, что отрицательно влияет на здоровье питомца.

Крупноячеистая металлическая сетка способствует отличному движению воздуха. Но хомячки мелкой породы могут сбежать через большое отверстие.

Важным элементом звериного жилища является поддон: монолитный либо с настеленной по дну сеткой. Рекомендуется купить первую модель — ее легче чистить, а любимец, активно играя, не сможет повредить лапки.

Зоомагазины в Минске предлагают домики из металла, пластмассы либо из комбинирования материалов. Модели не отличаются значительными преимуществами. Выбрать клетку для хомяка лучше с учетом породы, которую хотите разводить, а, следовательно, размеров ячеек. Аксессуары, без которых жизнь любимцев будет скучной и однообразной, можно докупить отдельно.

Советы в копилку



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

При обработке пластиковых элементов, убедитесь, что на них нет заусениц и обломов. Дверца должна хорошо запираться. Не стоит скупиться на игрушки. В норке устанавливают минеральный камушек, чтобы зверек точил зубки. Внутри клетки монтируют колесико для развлечения.

Если вы поняли, как выбрать клетку для хомяка, отправляйтесь в зоомагазины из каталога TAM.BY и порадуйте своего питомца комфортным местом жительства.