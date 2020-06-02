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В Минске пьяного таксиста преследовал очевидец и сообщал о местонахождении сотрудникам ГАИ
Источник материала: ОНТ
Минск. Около 14 часов очевидец позвонил в милицию и сообщил о подозрительном такси. Мужчина предположил, что водитель пьян. Более того, гражданин стал преследовать коммерческий «Фольксваген Гольф» и сообщал о его местонахождении инспекторам ГАИ.
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До приезда патрульного экипажа такси зацепило в одном из дворов припаркованный «Пежо». Вскоре мытарства горе-водителя закончились. Инспекторы задержали его и доставили на медицинское освидетельствование. Оказалось, что 32-летний минчанин управлял машиной в состоянии сильного опьянения. 3.2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Головной боли ему добавили административные протоколы. И по таким статьям, что впору искать другую работу. Не связанную с управлением автомобилем.
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Минск. Около 14 часов очевидец позвонил в милицию и сообщил о подозрительном такси. Мужчина предположил, что водитель пьян. Более того, гражданин стал преследовать...
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