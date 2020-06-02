С 25 мая Госавтоинспекция Минской области проводит специальное комплексное мероприятие«Внимание — дети!»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В эти дни — с 25 мая по 5 июня — Госавтоинспекция Минской области проводит специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!», во время которого сотрудники ГАИ проводят различные мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма с целью напомнить правила поведения на дороге.

Напоминаем, что, согласно п.166.9 ПДД водителям необходимо включать ближний свет фар или использовать дневные ходовые огни (при их наличии) во время движения в светлое время суток. В обязательном порядке перевозить детей только пристегнутыми ремнями безопасности, для детей младшего возраста использовать специальные удерживающие устройства.

Госавтоинспекция напоминает, что родителям необходимо принять все меры, чтобы не допустить несчастных случаев с детьми, быть для ребенка примером на дороге, не оставлять его без присмотра и постоянно напоминать о том, как вести себя на дороге и в транспорте.