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В Вашингтоне из-за массовых беспорядков ввели комендантский час
Источник материала: ОНТ
Из-за охвативших Вашингтон массовых протестов власти столицы США объявили о введении комендантского часа в городе. Решение вступит в силу с 19 часов понедельника (2 часа ночи по минскому времени) и продлится двое суток. Об этом
«Сегодня я отдаю распоряжение о введении нового комендантского часа в Вашингтоне, округе Колумбия», – заявила мэр американской столицы.
Ранее в городе уже вводился комендантский час. Он продлился с 23 часов воскресенья (31 мая) до 6 часов утра понедельника. Тогда комендантский час также был обусловлен вспыхнувшими в городе беспорядками. Также в городе была задействована Национальная гвардия.
Беспорядки уже охватили десятки городов в США. Их причиной стала ситуация вокруг смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после применения полицейскими к нему жесткого удушающего приема.
Фото: Alex Brandon/ Associated Press
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Из-за охвативших Вашингтон массовых протестов власти столицы США объявили о введении комендантского часа в городе. Решение вступит в силу с 19 часов понедельника (2...
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