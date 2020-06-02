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В Вашингтоне из-за массовых беспорядков ввели комендантский час

02.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Вашингтоне из-за массовых беспорядков ввели комендантский час

Из-за охвативших Вашингтон массовых протестов власти столицы США объявили о введении комендантского часа в городе. Решение вступит в силу с 19 часов понедельника (2 часа ночи по минскому времени) и продлится двое суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Вашингтона Мюриэл Боузер.

«Сегодня я отдаю распоряжение о введении нового комендантского часа в Вашингтоне, округе Колумбия», – заявила мэр американской столицы. 

Ранее в городе уже вводился комендантский час. Он продлился с 23 часов воскресенья (31 мая) до 6 часов утра понедельника. Тогда комендантский час также был обусловлен вспыхнувшими в городе беспорядками. Также в городе была задействована Национальная гвардия. 

Беспорядки уже охватили десятки городов в США. Их причиной стала ситуация вокруг смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после применения полицейскими к нему жесткого удушающего приема. 

Фото: Alex Brandon/ Associated Press

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Из-за охвативших Вашингтон массовых протестов власти столицы США объявили о введении комендантского часа в городе. Решение вступит в силу с 19 часов понедельника (2...
 
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