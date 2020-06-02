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Акции холдинга «Белавтодор» теперь представлены на Белорусской валютно-фондовой бирже
Источник материала: ОНТ
Сейчас собственный капитал предприятия оценивается в более чем 134 миллиона рублей. А выход на рынок ценных бумаг для холдинга важное событие: поможет расширить круг инвесторов и повысить статус ценных бумаг.
Выход на биржу компаний, как ожидают, простимулирует развитие фондового рынка и финансовой системы страны.
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Сейчас собственный капитал предприятия оценивается в более чем 134 миллиона рублей. А выход на рынок ценных бумаг для холдинга важное событие: поможет расширить...
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