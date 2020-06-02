Акции холдинга «Белавтодор» теперь представлены на Белорусской валютно-фондовой бирже

Источник материала: ОНТ

Сейчас собственный капитал предприятия оценивается в более чем 134 миллиона рублей. А выход на рынок ценных бумаг для холдинга важное событие: поможет расширить круг инвесторов и повысить статус ценных бумаг.

Алексей Васильев, первый заместитель председателя Госкомитета по имуществу в Беларуси: «Одна из задач – показать, что наши предприятия могут быть зафиксированы на бирже для того, чтобы в последующем вести речь о привлечении «портфельных» инвесторов. Я уже говорил, что ориентировочно ещё 10 компаний, которые приблизились к этому моменту и в ближайшее время, увидев положительный результат на примере «Белавтодора», последуют за нами».

Выход на биржу компаний, как ожидают, простимулирует развитие фондового рынка и финансовой системы страны.

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