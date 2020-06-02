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Бабарико собрал почти 100 тысяч подписей

02.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Претендент в кандидаты на пост президента Беларуси, экс-глава Белгазпромбанка почти собрал то количество подписей, которое требуется для регистрации кандидатом в президенты.





Об этом Виктор Бабарико сообщил на своей странице в соцсети Facebook. 

Бабарико написал, что инициативная группа смогла собрать почти 100 тысяч подписей. Но это только первый шаг, так задача -- собрать миллион подписей. 
 
 
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Претендент в кандидаты на пост президента Беларуси, экс-глава Белгазпромбанка почти собрал то количество подписей, которое требуется для регистрации кандидатом в...
 
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