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Бабарико собрал почти 100 тысяч подписей
Источник материала: Партизан
Претендент в кандидаты на пост президента Беларуси, экс-глава Белгазпромбанка почти собрал то количество подписей, которое требуется для регистрации кандидатом в президенты.
Об этом Виктор Бабарико сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
Бабарико написал, что инициативная группа смогла собрать почти 100 тысяч подписей. Но это только первый шаг, так задача -- собрать миллион подписей.
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Претендент в кандидаты на пост президента Беларуси, экс-глава Белгазпромбанка почти собрал то количество подписей, которое требуется для регистрации кандидатом в...
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