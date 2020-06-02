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В Гомеле открылся новый детский дом семейного типа
Источник материала: ОНТГомеле открылся новый детский дом семейного типа" class="one-news__figure-img">
Большое новоселье! Новый детский дом семейного типа открылся в Гомеле – это альтернатива интернатам, приёмных детей растят родители по призванию.
Коттедж – для многодетной семьи. Родители воспитывают троих своих детей, а теперь в семье появились ещё две девочки и четыре мальчика. Все они по разным причинам были лишены родительской заботы.
В новом доме есть все необходимое для проживания – от бытовой техники до мебели. Во дворе игровая площадка. В областном центре это уже седьмой такой дом. Коттеджи для больших семей возводятся по Государственной инвестиционной программе.
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Большое новоселье! Новый детский дом семейного типа открылся в Гомеле – это альтернатива интернатам, приёмных детей растят родители по призванию. Коттедж – для...
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