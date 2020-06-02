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В Гомеле открылся новый детский дом семейного типа

02.06.2020 08:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гомеле открылся новый детский дом семейного типаГомеле открылся новый детский дом семейного типа" class="one-news__figure-img">

Большое новоселье! Новый детский дом семейного типа открылся в Гомеле – это альтернатива интернатам, приёмных детей растят родители по призванию. 

Коттедж – для многодетной семьи. Родители воспитывают троих своих детей, а теперь в семье появились ещё две девочки и четыре мальчика. Все они по разным причинам были лишены родительской заботы.

В новом доме есть все необходимое для проживания – от бытовой техники до мебели. Во дворе игровая площадка. В областном центре это уже седьмой такой дом. Коттеджи для больших семей возводятся по Государственной инвестиционной программе. 

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Теги: Гомель
 
 
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Большое новоселье! Новый детский дом семейного типа открылся в Гомеле – это альтернатива интернатам, приёмных детей растят родители по призванию.  Коттедж – для...
 
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