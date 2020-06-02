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Сексуальная эксплуатация малолетних в Японии. Документальный фильм Би-би-си

02.06.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Весь мир единодушно осуждает педофилию, и вряд ли есть категория людей, которых общество осуждает больше, чем педофилов. Однако складывается впечатление, что в Японии к такому поведению и образу мысли относятся гораздо терпимее.

Стейси Дули отправляется в Токио, чтобы выяснить, правда ли, что в Японии практически не принимается законодательных мер, призванных оградить детей от сексуализации, и действительно ли в японской культуре считается, что секс с малолетними — это приемлемо и даже нормально.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

 
 
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Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана,...
 
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