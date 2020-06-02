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Президент Европейских олимпийских комитетов скончался в возрасте 78 лет
Источник материала: Партизан
Пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) сообщила о смерти президента организации Янеза Кочиянчича.
Фукционер скончался в возрасте 78 лет от продолжительной болезни.
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Пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) сообщила о смерти президента организации Янеза Кочиянчича.
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