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Президент Европейских олимпийских комитетов скончался в возрасте 78 лет

02.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) сообщила о смерти президента организации Янеза Кочиянчича.



Фукционер скончался в возрасте 78 лет от продолжительной болезни. 
 
 
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Пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) сообщила о смерти президента организации Янеза Кочиянчича.
 
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