От золота Олимпиады до психбольницы. Как сходил с ума главный соперник Лэнса Армстронга

Источник материала: Tut.by

В конце 1990-х Ян Ульрих был суперзвездой Германии. Молодой велогонщик выиграл «Тур де Франс», чемпионат мира, Олимпиаду и казался непобедимым на многие годы вперед. Но судьба распорядилась иначе: сейчас Ульрих не только изгой и персона нон-граната на родине, но и пациент психиатрической лечебницы.



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Детство Ульриха прошло в Восточной Германии. Когда пала Берлинская стена, Яну было уже 16. К этому возрасту он успел победить в чемпионате страны по велоспорту, причем свою первую гонку выиграл в старом спортивном костюме на арендованном велосипеде.

После объединения Германии Ян Ульрих стал главной звездой новой сборной, а в 1995 году заключил контракт с ведущей командой страны — «Тим Телеком». Он сразу же начал показывать высокие результаты, но руководство клуба пока не решалось заявлять 22-летнего гонщика на главную гонку сезона — «Тур де Франс». Дебют Яна состоялся только в следующем году. Ради дебюта на «Туре» Ульрих даже отказался от участия в Олимпийских играх.

Это решение в итоге оказалось верным: Ян сразу заявил о себе, как о специалисте Гранд-туров экстракласса. Ульрих стал вторым в общем зачете, уступив лишь опытному товарищу по команде Бьярне Риису, причем многие эксперты сходились во мнении, что немец мог и выиграть, если бы не тратил силы на помощь капитану.

Час Ульриха пробил в 1997-м. Он был слишком тяжел для гор, поэтому в подъемах терпел, сжав зубы и стараясь минимизировать отставание от легковесных горняков. Потерянные секунды он отыгрывал в гонках с раздельным стартом. Это сочетание позволило ему разгромить в общем зачете всех соперников. Немец стал одним из самых молодых победителей «Тур де Франс» с рекордным за 35 лет преимуществом — более девяти минут.



Фото: VeloNews

В следующем году Ульриха вновь считали главным фаворитом «Тура», он лидировал после двух недель, но из-за кризиса на 15-м этапе растерял огромное преимущество. Ян в итоге стал вторым, уступив лишь лучшему горовосходителю той эпохи Марко Пантани.

Первая половина сезона-1999 оказалась для немца испорченной из-за травмы. По этой причине он пропустил «Тур де Франс», на котором впервые в карьере первенствовал Лэнс Армстронг. Но в конце года Ульрих победил на испанской супермногодневке «Вуэльта», а затем впервые в карьере стал чемпионом мира.

«Тур» 2000-го года стал первым, на котором Ульрих встретился с Армстронгом. Ожидалось, что Ян вернет себе звание лучшего многодневщика планеты, но на стартовом подъеме Лэнс уничтожил немца. Причем Армстронг был столь же хорош в гонке с раздельным стартом. Это означало, что Ульриху просто негде было отыграть отставание. Сгладить впечатление от сезона помогла только золотая медаль Олимпиады.

В 2001-м история повторилась. Армстронг был уже трехкратным победителем «Тура», Ульрих же скопил четыре вторых места. В 28 лет Ян понял, что у него нет ни одного козыря против Армстронга. Возможно, он больше никогда не выиграет «Тур де Франс». Эти мысли вогнали его в депрессию, что привело к проблемам с алкоголем и наркотиками.



Лэнс Армстронг и Ян Ульрих. Reuters

За два месяца до следующего «Тура» Ян Ульрих попал в ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Позже он признался, что принимал в этот период амфетамины и экстази. «Тим Телеком» расторгла с Ульрихом контракт, а международный союз дисквалифицировал его на полгода. Еще недавно один из лучших гонщиков мира оказался без клуба.

Вернуть немца к жизни взялся другой немецкий коллектив — «Коаст». Вместе с Яном в команду пришел его лучший друг Тобиас Штайнхаузер и тренер Руди Певенаж. Вскоре после подписания Ульриха у команды начались серьезные проблемы с финансами. Гонщикам несколько месяцев не платили зарплату, а организаторы гонок не допускали «Коаст» до старта. Ситуация решилась лишь за месяц до «Тура», когда лицензию у немецкого клуба выкупила итальянская компания «Бьянки».

Ульрих и его новая команда все-таки получили допуск к «Тур де Франс», но к главным фаворитам гонки Яна не причисляли. После 11 этапов он занимал в общем зачете шестое место, что считалось неплохим результатом. Но лидера «Бьянки» это не устраивало: сначала он разгромил Армстронга в гонке с раздельным стартом, а затем даже атаковал в гору. Так близко к проигрышу «Тура» американец еще никогда не был. Отставание сократилось всего до полуминуты. Лэнс понимал, что впереди участников ждет еще одна «разделка», где он, скорее всего, снова уступит, а потому ему необходимо наращивать преимущество в горах.

Ожидаемую атаку Армстронг предпринял на 15-м этапе. Лэнс оторвался всего на несколько метров, зашел в вираж по внутреннему радиусу и, задев рулем болельщика, рухнул на землю. Ехавший за ним Ульрих смог избежать столкновения. Теперь Армстронгу нужно было время, чтобы подняться, решить проблему с поломанной педалью и снова найти темп.

Долгожданная победа была у немца в руках, но вместо атаки Ульрих резко замедлился: он не хотел выигрывать такой ценой и решил подождать Лэнса.

Это решение, вероятно, стоило ему победы на «Туре». Ян в пятый раз стал вторым, но за счет своего благородства получил медаль Fair Play («Честной игры»).

В конце года немец вернулся в «Тим Телеком», предпринял еще две попытки обыграть Армстронга, но так и не смог одолеть американца.

В 2005-м Лэнс объявил о завершении карьеры, а Ульрих решил остаться еще на год, чтобы все-таки выиграть «Тур де Франс». К гонке 2006-го года он подходил в отличной форме и считался главным фаворитом. Победа была бы отличной возможностью красиво уйти на пенсию. Тогда Ян уже сделал предложение своей будущей супруге Саре — сестре партнера по команде Тобиаса Штайнхаузера.

Все планы Ульриха рухнули за день до старта «Тура». Испанская полиция провела обыски в доме доктора Эуфемиано Фуэнтеса, которые показали, что он снабжал допингом десятки велогонщиков, включая Яна Ульриха и других претендентов на победу в «Туре»: Ивана Бассо, Пако Мансебо и Алехандро Вальверде. Все они были мгновенно исключены из числа участников гонки.

О разрыве контракта команда даже не сообщила Ульриху лично — факс получил его адвокат.

В течение полугода Ян отрицал применение допинга и пытался бороться с обвинениями, но в начале 2007-го понял, что сопротивление бессмысленно, объявил о завершении карьеры.

Факт использования запрещенных веществ Ульрих признал только спустя несколько лет, при этом отметив, что никогда никого не обманывал.

— Да, я применял эритропоэтин и делал переливание крови. Точно так же, как и все остальные гонщики в то время. Я использовал допинг только с одной целью — находиться в равных условиях со своим соперниками.



Reuters

Заявления Ульриха не впечатлили ни прессу, ни общественность. Он стал главным антигероем немецкого спорта, лишившись всех спонсоров и партнеров. Ян почти перестал появляться в общественных местах, ведя затворнический образ жизни. В 2010-м он впервые обратился в психиатрическую клинику, где ему поставили диагноз «эмоциональное выгорание».

СМИ перестали вспоминать спортивные успехи Ульриха, но немец все чаще стал появляться в скандальных хрониках. В 2014-м он ранил двух человек в ДТП, а в 2016-м в очередной раз сел за руль пьяным.

Ян попытался изменить свою жизнь и переехал на Мальорку, поселившись рядом с давним другом — голливудским актером Тилем Швайгером. Сначала перемены действительно пошли Ульриху на пользу: семьи немецких звезд часто проводили время вместе, их дети играли в футбол, а жены готовили совместные ужины. Но пристрастие Яна к алкоголю и наркотикам в итоге разрушило и эти отношения. Бывший гонщик начал конфликтовать с актером, а крайней точкой стала выходка Ульриха в августе 2018-го, когда он не получил приглашения на вечеринку Швайгера, но ворвался туда посреди ночи и начал бегать за гостями с метлой.

Почти сразу после этого распался его брак с Сарой. Ян вернулся в Германию, но уже через пять дней был задержан после нападения на проститутку, которую он чуть не задушил в гостиничном номере.

История трехнедельного буйства Ульриха завершилась отправкой олимпийского чемпиона в психиатрическую больницу. Ян получил очередную порцию хейта в СМИ, а на родине слова поддержки ему высказала разве что биатлонистка Магдалена Нойнер, попросившая учитывать, в каком стрессе Ульрих был на протяжении всей своей карьеры.

Одним из первых посетителей Яна стал его многолетний соперник — Лэнс Армстронг. Американец перелетел океан, чтобы лично поддержать Ульриха. В вышедшем неделю назад фильме Лэнс рассказал об этом эпизоде.



Иван Бассо, Лэнс Армстронг и Ян Ульрих. Reuters

— Я люблю Яна, поэтому и решил его тогда навестить. Это был тяжелый момент, потому что Ульрих — самый главный человек в моей жизни. Ни одного соперника я не боялся так, как его. Желание победить Яна заставляло меня просыпаться рано утром. Именно он был моим главным мотиватором. А в 2018-м Ульрих оказался в полной заднице.

Немцы повели себя лицемерно. Они боготворят Эрика Цабеля и Рольфа Альдага, приглашают их на телевизионные шоу, предлагают им спонсорские контракты. Эти ребята тоже употребляли допинг. Они ничем не лучше Яна, жизнь которого разрушена. Его довели до крайней точки отчаяния, унижая на протяжении многих лет.

Итальянцы сделали из Ивана Бассо идола. Чем он лучше Ульриха или Пантани? Да ничем! Я многие годы гонялся в одной команде с Джорджем Хинкейпи, мы вместе использовали допинг. Но американцы молятся на Джорджа: приглашают его на гонки, дают ему работу, покупают все то дерьмо, что он производит.

А нас с Яном просто растоптали. Сделали козлами отпущения, уничтожили и выкинули. Мы должны держаться вместе. Поэтому я всегда буду его поддерживать, — сказал Лэнс.



Фото: Instagram Лэнса Армстронга

Лэнс предложил Ульриху помощь, но немец самостоятельно прошел курс лечения от алкогольной зависимости. По словам Армстронга, за последние девять месяцев Ян ни разу не притронулся к спиртному.