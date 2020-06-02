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Названы самые опасные, но популярные завтраки

02.06.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы самые опасные, но популярные завтраки

Любой приём пищи должен быть сбалансированным. Однако зачастую люди превращаются в жертв маркетинга производителей продуктов и употребляют не совсем то, что необходимо организму на самом деле. Среди людей сформировались определённые стереотипы по поводу завтраков, которые довольно прочно вошли в их жизнь. «Рамблер» рассказывает о том, какие блюда с утра могут быть опасны для здоровья.

Каша быстрого приготовления с фруктами

Большинство людей считают, что идеальный завтрак - это каша. Однако это не так. Для того чтобы завтрак был полезным, выбирайте крупы долгой варки. Но из-за того, что далеко не у всех есть время на готовку, многие просто заливают кашу кипятком. Так делать не стоит. Дело в том что в таких кашах содержится большое количество сахара и углеводов. Они очень резко повышают уровень глюкозы в крови, при этом не насыщая вас на долгое время. Это может нанести вред поджелудочной железе.

Булочки и кофе

Наверное, в представлениях многих людей идеальный завтрак - кофе с круассаном. Но мучные изделия как сладкие, так и несладкие, делают с организмом то же самое, что и «быстрые каши». Они не насыщают организм, заставляя его просить ещё больше еды. К тому же мучные изделия вредят поджелудочной железе. Также на завтрак не стоит употреблять кофе. Из-за того, что желудок пустой, этот напиток повреждает его стенки, повышает кислотность, а это уже чревато гастритом и язвой.

Хлопья для завтрака и апельсиновый сок

Хлопья и подушечки состоят из смеси сахара, муки и масла. Однако это не несёт за собой никакой полезности. Также не стоит пить на завтрак цитрусовый сок, особенно свежевыжатый. Он сильно повышает кислотность в желудке.

фото: goodfon.ru

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Любой приём пищи должен быть сбалансированным. Однако зачастую люди превращаются в жертв маркетинга производителей продуктов и употребляют не совсем то, что...
 
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