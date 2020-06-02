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Умер бывший игрок БАТЭ, «Немана» и «Сморгони» Геннадий Мардас

02.06.2020 11:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В возрасте 49 лет скончался экс-футболист минского «Динамо», «Луча», БАТЭ, «Немана», «Сморгони» Геннадий Мардас.


Геннадий Мардас. Фото: Goals.by

Выступал с 1987 года за команды «Динамо» (Минск), «Заря» (Луганск), «Луч» (Минск), «Неман» (Гродно).

В 1998 году перешел в симферопольскую «Таврию». В чемпионате Украины дебютировал 7 марта 1999 года в матче «Таврия» — «Нива» (1:0). Позже выступал в БАТЭ, «Неман» (Гродно). С 2006 года выступал за «Сморгонь», в 2009 году был старшим (играющим) тренером клуба, в 2010—2011 годах — главным тренером.

Провел более 350 матчей в Высшей лиге чемпионата Беларуси. Был чемпионом страны, обладателем Кубка, он трижды серебряный призер чемпионата Беларуси и бронзовый призер первенства.

Выражаем соболезнования родным и близким Геннадия.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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