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Во Франции жителям разрешили перемещаться по стране, а в Тунисе откроют морские, воздушные и сухопутные границы

02.06.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Второй этап выхода из карантина начался 2 июня во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь жителям можно перемещаться по стране, соблюдая необходимые меры предосторожности.

В провинциальных городках для посетителей открываются рестораны и кафе, а в крупных пока перекусить можно будет только на открытых террасах.

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Во Франции жителям разрешили перемещаться по стране, а в Тунисе откроют морские, воздушные и сухопутные границы

Хорошие новости приходят и из Испании. Здесь впервые с начала марта за сутки не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19. 1 июня в стране вступил в силу предпоследний этап смягчения ограничений. Власти разрешили открыть для отдыха пляжи и бассейны.

Во Франции жителям разрешили перемещаться по стране, а в Тунисе откроют морские, воздушные и сухопутные границы

Возобновили деятельность торговые центры, культурные и спортивные объекты. Больше нет ограничений по времени для прогулок и занятий спортом на улице.

Во Франции жителям разрешили перемещаться по стране, а в Тунисе откроют морские, воздушные и сухопутные границы

А власти Туниса приняли решение с 27 июня открыть морские, воздушные и сухопутные границы. Ограничения на передвижения внутри страны будут сняты 4 июня. Работу возобновят музеи, отели, кафе и рестораны.

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Новости мира. Второй этап выхода из карантина начался 2 июня во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь жителям можно перемещаться по стране,...
 
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