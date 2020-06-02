Госактивы впервые вышли на фондовый рынок Беларуси









БЕЛТА рассказали в Государственном комитете по имуществу. О том, что стало поводом для принятия такого решения, ключевых моментах процедуры и планах комитета по включению ценных бумаг других компаний в котировальный лист биржи корреспондентурассказали в Государственном комитете по имуществу.





Госкомимущество с 2019 года начало активно прорабатывать вопрос о применении дифференцированного подхода к допуску акций ключевых ОАО с долей государства к обращению на фондовом рынке через их включение в котировальные листы. Решение по "Белавтодору" было принято в феврале этого года на расширенном итоговом заседании коллегии комитета.





"Белавтодор" стал первым акционерным обществом с долей государства в уставном фонде, которое получило не формальный, а реальный статус публичной компании за счет прохождения процедуры листинга. Ценные бумаги ОАО, находящиеся в управлении комитета, допущены к обращению на площадке "Рынок госпредприятий" с 2 июня 2020 года.





Прохождение листинга и включение акций "Белавтодора" в котировальный лист Белорусской валютно-фондовой биржи позволит расширить круг портфельных инвесторов, а также придать его ценным бумагам инвестиционный статус. Деятельность компании становится транспарентной, т.е. информация о его деятельности и финансовая отчетность становятся прозрачными, предприятие более открыто, а обращение его ценных бумаг понятнее для инвесторов. Согласно данным бухгалтерского баланса, собственный капитал ОАО "Белавтодор" по состоянию на 31 января 2019 года оценивается в Br134,397 млн.





Планирует ли Государственный комитет по имуществу включать в котировальные листы акции других компаний?





Комитет рассматривает около десяти компаний из сферы промышленности, переработки и легпрома. В частности, в планах - включить в котировальный лист биржи акции ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы". "Увидев положительный результат на примере "Белавтодора", думаю, и другие компании последуют за нами. Это придаст толчок развитию фондового рынка и финансовой системы в стране", - подчеркнул первый заместитель председателя Госкомимущества Алексей Васильев.





Исходя из опыта "Белавтодора", при проведении аналогичной работы другими акционерными обществами на первом этапе следует формировать органы управления согласно миров стандартам, то есть наблюдательный совет с независимыми директорами и комитетами. Также необходимо принять ряд внутренних документов, соответствующих международной практике. А затем, реализуя эти документы, нужно обеспечить соответствие ОАО требованиям, предъявляемым к публичным компаниям в классическом понимании.



