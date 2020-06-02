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Ход строительства высокотехнологичного агропроизводства под Минском обсудили у Президента

02.06.2020 11:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ход строительства высокотехнологичного агропроизводства под Минском обсудили у Президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел во вторник, 2 июня, совещание, где обсуждалось выполнение проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы, сообщает БЕЛТА.

От этого предприятия в республике ожидают получить колоссальный эффект в животноводстве.

Президент также отметил, что некоторые намеренно «забыли», что в Беларуси в настоящее время идет работа над колоссальными, миллиардными проектами, которые связаны с высокими технологиями.

Проектом занимается Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК). Строительство началось летом 2018 года в Пуховичском районе Минской области. Генподрядчик и акционер – корпорация CITIC Group из Китая. Ожидается, что комплекс будет состоять из 14 заводов – их введут в строй в несколько этапов.

На предприятиях будут перерабатывать зерно по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот (лизин, триптофан, треонин). Это будет использоваться для производства высокопродуктивных, высокотехнологичных, сбалансированных кормов и кормовых добавок. Продукцию намерены использовать внутри страны, а также продавать в Россию, Украину, стран ЕС, Китай.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко провел во вторник, 2 июня, совещание, где обсуждалось выполнение проекта по организации высокотехнологичного...
 
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