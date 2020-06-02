Надо ли «гонять глистов» для профилактики? Отвечает врач-инфекционист

Источник материала: Tut.by

Какие препараты можно принимать для профилактики от паразитов взрослым и детям? Какие показатели в общем анализе крови могут говорить про глистное заражение? Как вылечить аскаридоз, токсокароз и лямблиоз? Начинается онлайн-конференция «Профилактика, диагностика и лечение паразитарных заболеваний». Она продлится до 13.00. Информация будет обновляться по мере готовности ответов.

На вопросы читателей порталов TUT.BY и «Здоровые люди» ( 24health.by ) отвечает Сергей Жаворонок, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук.



Фото: Виталий Гиль, 24health.by

Нужно ли «гонять глистов» для профилактики?

Когда я училась в медучилище, нам говорили, что в Беларуси стопроцентное поражение населения гельминтами. Из-за этого, а также по рекомендации педиатра, пока дети были маленькие, мы «гоняли» глистов всей семьей два раза в год. Сейчас дети выросли, соблюдают гигиену, и мне попадалась информация, что ситуация с гельминтозом в стране стала лучше. Надо ли дальше продолжать «гонять глистов» два раза в год? Дома живет кот (ему это делаем регулярно).

Действительно, 20−30 лет назад в Беларуси практически 100% населения один или несколько раз переносили гельминтозы, в основном, преобладали аскариды и острицы. В этом играла роль несовершенная система водоснабжения, несоблюдение норм санитарии, в том числе в детских коллективах (садиках и школах). Но сегодня ситуация существенно изменилась. Количество этих заболеваний уменьшилось в разы. Но хочу обратить внимание на зооантропонозные заболевания, в частности, токсокароз. Сегодня в городах стало больше собак (резервуар токсокар). Люди заражаются через их фекалии. Токсокары могут проникнуть в любой орган человека: глаза, легкие, головной мозг, ЖКТ. В настоящее много обращений по этому поводу. Поэтому нельзя выгуливать собак в общедоступных местах, на детских площадках, следует убирать за ними фекалии, как принято во всех цивилизованных странах. Токсокароз трудно диагностировать.

Животных можно лечить профилактически без диагностики. Существуют комплексные препараты, три в одном (альбендазол, празиквантел, ивермектин — для профилактики дирофиляриоза у собак). Их можно принимать животным один раз в год.

Но людям не рекомендуется принимать такие препараты профилактически, без диагностики и назначения врача, особенно беременным и маленьким детям!

Большинство гельминтов — кишечные. Поэтому основной метод диагностики — анализ кала на яйца глист. Антитела — наводящий анализ, он важен при тканевых гельминтозах (эхинококкоз, токсокароз, трихинеллёз). Коты — резервуар токсоплазмоза.

Какие препараты можно принимать для профилактики от паразитов взрослым и детям без рецепта врача?

Все препараты — токсичные. Поэтому без назначения врача для профилактики их принимать нельзя, особенно беременным и детям.

У меня в доме собака, я ей периодически даю глистогонные препараты. Как часто принимать мне самой? Какие препараты наиболее эффективны?

Собакам можно, особенно если заметили глистов в кале. Но вам самой не следует этого делать без диагноза.

Как часто и какие сдавать анализы на глисты (паразиты) человеку, увлекающемуся рыбалкой?

С пресноводной рыбой передается описторхоз и дифиллоботриоз. Описторхи (кошачий сосальщик) живут в желчных путях, печени, а широкий лентец может достигать 8 метров в длину и жить в нашем тонком кишечнике. При описторхозе будут признаки поражения желчных путей и печени. Нужно сдать анализ кала на яйца глист или анализ желчи двенадцатиперстной кишки на яйца описторхов (это более тонкий анализ). При дифиллоботриозе будет истощение и выделение с калом выделение члеников паразита. Их нужно сдать в лабораторию санэпидемслужбы, чтобы исключить заражение свиным цепнем, который нужно лечить в стационаре, чтобы не было осложнений.

Верно ли, что паразиты любят кислотную среду и если питаться преимущественно растительной пищей, то их не будет?

Нет. Это неверное утверждение. Большинство из них живут в тонком кишечнике, а там — щелочная среда.

Если самостоятельно в профилактических целях лечился таблетками/ травами от паразитов, будут ли новые «поколения» паразитов устойчивее предыдущих?

Такое явление пока не отмечено. Лечение травами возможно по показаниям, но в настоящее время лучше использовать препараты.

Какие показатели в общем анализе крови могут говорить про глистное заражение?

Прежде всего, это эозинофилия — повышение эозинофилов в общем анализе крови. Особенно это показательно при тканевых поражениях.

Как понять, на какой тип паразитов нужно сдавать анализ: их же очень много?

При кишечных паразитах — анализ кала на яйца глист. Для любой лаборатории нет проблем для дифференциации гельминтов. Все яйца очень отличаются друг от друга. А при тканевых паразитах при наличии клинических проявлений можно сделать УЗИ органа и пройти серологический метод определения антител (анализ на антитела).



Ленточный червь Taenia taeniaeformis. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Ondrej Zicha / biolib.cz

Кашель, зуд, бородавки: что из этого может указывать на наличие паразитов, а что нет?

У меня частые позывы на тошноту, постоянно заложен нос, в верхних дыхательных путях слышны хрипы, бывает кашель. Могут ли причиной этих симптомов быть паразиты?

Хрипы, кашель могут быть симптомом при аскаридозе. Это возможно, когда личинки аскарид из крови проходят через альвеолы в дыхательные пути. При этом отмечается повышение эозинофилов в крови. Но это, как правило, длится не больше недели.

Могут ли папилломы быть признаком наличия паразитов? Если да, то как вылечиться?

Гельминты не могут вызывать папилломы. Это используется в качестве недобросовестной рекламы псевдометода лечения гельминтов. Папилломы вызываются вирусами папилломы. Считается, что это онкогенные вирусы.

Могут ли бородавки сигнализировать о глистной инвазии? И если бородавки исчезают, значит ли, что паразиты погибли?

Бородавки — это чаще всего папилломовирусные разрастания. Здесь нужно обращаться к онкологам для лечения. Бородавки не являются симптомом глистной инвазии.

У ребенка ночью появился сухой кашель, иногда со свистом в виде отдышки. Могут ли это быть паразиты? Какие анализы сдать?

Иногда это может быть началом аскаридоза. Следует обратиться к врачу, можно также сдать общий анализ крови, а затем анализ кала на яйца глист.

У меня аллергические высыпания, зуд, чесотка, высокое давление. Это может быть вызвано паразитами?

Давление никак не связано с заражением гельминтами. А вот аллергия, зуд, чесотка может быть симптомом гельминтозов или заболеваний, вызванных простейшими (лямблиоз, балантидиаз, бластоцистоз).