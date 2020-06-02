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«Сродни атомной станции». Лукашенко обсудил строительство предприятия под Минском

02.06.2020 14:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

2 июня президент провел совещание, на котором обсуждался проект высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла. Его строит под Минском Белорусская национальная биотехнологическая корпорация.

В качестве генподрядчика и акционера выступает китайская корпорация CITIC Group. Планируется построить комплекс из 14 заводов с поэтапным введением в строй. Здесь будет организована глубокая переработка зерна по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот (лизин, триптофан, треонин) для производства высокопродуктивных, высокотехнологичных, сбалансированных кормов и кормовых добавок. Продукцию предполагается использовать как для собственного производства, так и поставлять на рынки России, Украины, стран ЕС, Китая, пишет Белта.

"Это наше первое такое предприятие в этой области. И оно будет сосредоточено на высокоэффективном кормлении животных, в результате чего получим колоссальный эффект в животноводстве и смежных отраслях. Это предприятие, которое мы строим под Минском, сродни атомной станции, первый блок которой запускаем в ближайшее время, сродни созданию в Беларуси высокоточного оружия, космическим проектам, которые мы осуществили и продолжаем работать. Это связано с высочайшими технологиями, это будущее», - заявил 2 июня президент. Он подчеркнул необходимость придерживаться сроков в строительстве: «Предприятие надо построить вовремя, потому что оно должно работать, приносить прибыль, и деньги, которые мы заимствовали (в данном случае у Китайской Народной Республики), естественно, надо будет постепенно возвращать до 2032 года. Думаю, если мы осуществим бизнес-план, который когда-то разрабатывали, эти деньги будут возвращены вовремя без проблем». По крайней мере, по этому вопросу к нам никто никогда претензий не имел".

 
 
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2 июня президент провел совещание, на котором обсуждался проект высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла. Его строит под Минском...
 
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