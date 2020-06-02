Во время задержания наркопотребитель угрожал ножом милиционерам в Гомеле

Источник материала: ОНТ

28-летний гомельчанин угрожал ножом милиционерам, пытаясь скрыться с психотропными веществами. Подробности сообщает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Сотрудники милиции выяснили, что безработный мужчина мог быть причастен к приобретению психотропов и их сбыту. Правоохранители планировали задержать подозреваемого 31 мая.

Мужчина выходил из подъезда многоэтажки и заметил оперативников. После непродолжительной погони гомельчанин достал нож и начал угрожать милиционерам. В итоге правоохранители смогли задержать подозреваемого.

У молодого человека при себе обнаружили бутылку с жидкостью. Экспертиза показала, что жидкость содержалось особо опасное психотропное вещество альфа-PVP.

Возбуждены уголовные дела по фактам угрозы насилия в отношении милиционеров и незаконного оборота наркотиков.

Ранее задержанный уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

Фото: МВД Республики Беларусь

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