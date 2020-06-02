Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео

Источник материала: Tut.by

В открытом зоопарке «Кхао Кхео» в Таиланде посетитель вмешался в схватку животных и спас оленя, который едва не стал добычей питона. В итоге змея осталась ни с чем. В соцсетях мнения о поступке мужчины разделились, а сам момент попал на видео.