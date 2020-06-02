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Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео

02.06.2020 14:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В открытом зоопарке «Кхао Кхео» в Таиланде посетитель вмешался в схватку животных и спас оленя, который едва не стал добычей питона. В итоге змея осталась ни с чем. В соцсетях мнения о поступке мужчины разделились, а сам момент попал на видео.

 
 
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В соцсетях мнения о поступке мужчины разделились.
 
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