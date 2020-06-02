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В США в ходе беспорядков уничтожили автосалон Mercedes
Источник материала: Tut.by
В США в ходе
Судя по видеоролику, опубликованному на YouTube-канале
В ходе беспорядков пострадали и другие автосалоны. В городе Сан-Леандро преступники напали на дилерский центр FCA. За ночь они смогли угнать из шоурума около 50 автомобилей, сообщает
Из автосалона преступники похитили практически все представленные Dodge Challenger Hellcat. Также была угнана спецверсия Dodge Charger SRT Hellcat Widebody под названием Daytona 50th Anniversary. Цена автомобиля превышает 90 тыс. долларов.
«Мы пытались вызвать полицию, но они были слишком заняты. Нам никто так и не ответил», — рассказал один из работников дилерского центра.
Напомним, массовые беспорядки в США начались после
После смерти мужчины в Миннесоте начались акции протеста и беспорядки, которые распространились по всей стране.
Четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Спустя три дня массовых акций протеста арестовали 44-летнего Дерека Шовена — сотрудника полиции, который задерживал Флойда. Ему предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.
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В ходе беспорядков пострадали и другие автосалоны.
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