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В США в ходе беспорядков уничтожили автосалон Mercedes

02.06.2020 14:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В США в ходе массовых беспорядков, которые вспыхнули в разных городах страны, серьезно пострадали дилерские центры. Так, в Окленде был фактически уничтожен салон Mercedes-Benz, пишет Autonews.

Судя по видеоролику, опубликованному на YouTube-канале Entertainment Today, протестующие разбили десяток машин немецкого бренда. Также злоумышленники подожгли купе AMG GT.

В ходе беспорядков пострадали и другие автосалоны. В городе Сан-Леандро преступники напали на дилерский центр FCA. За ночь они смогли угнать из шоурума около 50 автомобилей, сообщает CBS. Некоторые из машин после этого просто сожгли на улице.

Из автосалона преступники похитили практически все представленные Dodge Challenger Hellcat. Также была угнана спецверсия Dodge Charger SRT Hellcat Widebody под названием Daytona 50th Anniversary. Цена автомобиля превышает 90 тыс. долларов.

«Мы пытались вызвать полицию, но они были слишком заняты. Нам никто так и не ответил», — рассказал один из работников дилерского центра.

Напомним, массовые беспорядки в США начались после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда. Стражи порядка подозревали его в использовании 20 фальшивых долларов. В интернет попало видео, на котором Флойд лежит на земле и говорит: «Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!» — и просит: «Не убивайте меня». Через некоторое время Флойд перестал двигаться, и его забрала скорая. В больницу его привезли уже мертвым.

После смерти мужчины в Миннесоте начались акции протеста и беспорядки, которые распространились по всей стране.

Четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Спустя три дня массовых акций протеста арестовали 44-летнего Дерека Шовена — сотрудника полиции, который задерживал Флойда. Ему предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

 
 
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В ходе беспорядков пострадали и другие автосалоны.
 
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