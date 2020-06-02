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«Все элементы требуют усиленной обкатки, наладки». Сивак рассказал, почему третью линию метро могут не успеть открыть к 3 июля

02.06.2020 18:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Введение в строй первых четырех станций третьей линии метро может затянуться, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Все элементы требуют усиленной обкатки, наладки». Сивак рассказал, почему третью линию метро могут не успеть открыть к 3 июля

«Все элементы требуют усиленной обкатки, наладки». Сивак рассказал, почему третью линию метро могут не успеть открыть к 3 июля

Строительно-монтажные работы будут завершены к 3 июля. Однако специалисты могут не успеть обкатать новые решения, которые будут применены на Зеленолужской ветке. Эти работы постараются провести до Дня Независимости, но пока гарантировать это сложно.

«Все элементы требуют усиленной обкатки, наладки». Сивак рассказал, почему третью линию метро могут не успеть открыть к 3 июля

Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
На перроне устанавливаются двери, которые должны быть синхронизированы с дверями подвижного состава.

Второе нововведение – новый подвижной состав, хотя он обкатывается и сертифицирован. Еще специальная система управления новая, система автоведения.

«Все элементы требуют усиленной обкатки, наладки». Сивак рассказал, почему третью линию метро могут не успеть открыть к 3 июля

«Все элементы требуют усиленной обкатки, наладки». Сивак рассказал, почему третью линию метро могут не успеть открыть к 3 июля

Эти элементы все требуют усиленной обкатки и наладки. Этим занимаются соответствующие подрядчики, которые не белорусские и которые в этот период зависят от эпидемиологических моментов.

«Все элементы требуют усиленной обкатки, наладки». Сивак рассказал, почему третью линию метро могут не успеть открыть к 3 июля

«Все элементы требуют усиленной обкатки, наладки». Сивак рассказал, почему третью линию метро могут не успеть открыть к 3 июля

Первая очередь третьей линии минской подземки включает четыре станции – «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

«Все элементы требуют усиленной обкатки, наладки». Сивак рассказал, почему третью линию метро могут не успеть открыть к 3 июля

«Все элементы требуют усиленной обкатки, наладки». Сивак рассказал, почему третью линию метро могут не успеть открыть к 3 июля

Зеленолужская ветка будет иметь протяженность более 17 километров и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы столицы с центром.

«Все элементы требуют усиленной обкатки, наладки». Сивак рассказал, почему третью линию метро могут не успеть открыть к 3 июля

«Все элементы требуют усиленной обкатки, наладки». Сивак рассказал, почему третью линию метро могут не успеть открыть к 3 июля

После открытия первых четырех станций работы будут сконцентрированы на втором участке – станциях «Неморшанский сад», «Аэродромная» и «Слуцкий гостинец».

Люди в материале: Анатолий Сивак

 
 
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Новости Беларуси. Введение в строй первых четырех станций третьей линии метро может затянуться, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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