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В Речицком районе столкнулись Peugeot и Mercedes: погибла пассажирка
Источник материала: Tut.by
В Речицком районе столкнулись Mercedes и Peugeot, погибла женщина. Подробности
ДТП произошло утром 2 июня на трассе Речица — Лоев.
Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Peugeot.
Пострадала ехавшая на переднем пассажирском сиденье Peugeot женщина. С травмами она была доставлена в больницу, где позже умерла.
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Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Peugeot.
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