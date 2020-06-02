В Речицком районе столкнулись Peugeot и Mercedes: погибла пассажирка

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе столкнулись Mercedes и Peugeot, погибла женщина. Подробности сообщает Dneprovec.by.



Фото: ОГАИ Речицкого РОВД

ДТП произошло утром 2 июня на трассе Речица — Лоев.

Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Peugeot.

Пострадала ехавшая на переднем пассажирском сиденье Peugeot женщина. С травмами она была доставлена в больницу, где позже умерла.