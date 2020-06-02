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МАРТ опубликовал статистику: в Беларуси без нарушений работает 1 из 10 магазинов

02.06.2020 19:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Только 1 из 10 магазинов работает без нарушений. Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало статистику своего мониторинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего было проверено 66 розничных торговых объектов. В 59 из них, то есть почти у 90 % проверенных, установлены нарушения. В основном это несоблюдение и несоответствие ассортиментных перечней. В 41 % проверенных объектов обнаружены нарушения, способные нанести вред здоровью покупателей. Это продажа товаров с истекшим сроком годности, а также потерявших свои потребительские качества: загнивших фруктов или проросших овощей. Среди других претензий нередко встречаются отсутствие ценников, неправильная выкладка молокосодержащих товаров и несоблюдение противоэпидемических требований.

А вот с ценообразованием, можно сказать, порядок. Признаки нарушения выявлены только в двух магазинах.

Больше новостей экономики за 2 июня здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Только 1 из 10 магазинов работает без нарушений. Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало статистику своего...
 
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