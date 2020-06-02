Выставку картин организовали на МКС

Источник материала: ОНТ

В космосе устроили выставку картин. Их на Международную космическую станцию доставил корабль Илона Маска.

Это гравюры из золота, бронзы и алюминия американского художника. Команда Space X специально заказала их, чтобы украсить первое путешествие ракеты на орбиту. Предполагается, что на МКС они пробудут три месяца, а затем вернутся на Землю.

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