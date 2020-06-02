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Выставку картин организовали на МКС
Источник материала: ОНТ
В космосе устроили выставку картин. Их на Международную космическую станцию доставил корабль Илона Маска.
Это гравюры из золота, бронзы и алюминия американского художника. Команда Space X специально заказала их, чтобы украсить первое путешествие ракеты на орбиту. Предполагается, что на МКС они пробудут три месяца, а затем вернутся на Землю.
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В космосе устроили выставку картин. Их на Международную космическую станцию доставил корабль Илона Маска. Это гравюры из золота, бронзы и алюминия американского...
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