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Выставку картин организовали на МКС

02.06.2020 18:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выставку картин организовали на МКС

В космосе устроили выставку картин. Их на Международную космическую станцию доставил корабль Илона Маска. 

Это гравюры из золота, бронзы и алюминия американского  художника. Команда Space X специально заказала их, чтобы украсить первое путешествие ракеты на орбиту. Предполагается, что на МКС они пробудут три месяца, а затем вернутся на Землю.

 

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В космосе устроили выставку картин. Их на Международную космическую станцию доставил корабль Илона Маска.  Это гравюры из золота, бронзы и алюминия американского...
 
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