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Десять безумных фактов про выборы-2020
Источник материала: Партизан
Их собрал
1. Зенон Позьняк поддерживает кандидата, не говорящего на белорусском языке.
2. БТ пугает электорат пророссийской ориентацией соперников Лукашенко.
3. По всей стране огромные очереди к пикетам Светланы Тихановской, которая не дала ни одного интервью и вообще считанное число раз показывалась на публике.
4. Единственным потенциальным белорусскоязычным кандидатом в президенты является человек по имени Александр Рыгоравич.
5. КГБ знал обо всем заранее, но все равно на асфальте валяется милиция.
6. В течение первой недели сбора подписей за выдвижение действующего главы государства высказался миллион человек, но никто не знает ни одного из них.
7. Первому кандидату, который всегда участвует в выборах, отказали.
8. На массовых пикетах желающих подписаться за альтернативного Лукашенко кандидата невозможно отличить от "людей в гражданском".
9. Никого в принципе не интересует, признает эти выборы Запад, или нет.
10. Статкевича посадили до регистрации кандидатов.
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Их собрал журналист Алесь Пилецкий.
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