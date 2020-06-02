Облисполком забрал два озера у арендаторов в Городокском районе, теперь там можно рыбачить бесплатно

сообщает Городокский райисполком. Решение об этом Витебский областной исполнительный комитет принял 25 марта 2020 года. После этого указанные озера перешли в фонд запаса рыболовных угодий,Городокский райисполком.





В связи с этим теперь любительская рыбалка на озерах Плав и Лосвидо Городокского района должна быть бесплатной. Площадь озера Плав составляет всего 1,12 квадратного километра, его максимальная глубина 8,8 метра, а средняя — 4,3 метра; Лосвидо в десять раз больше и занимает площадь в 11,42 квадратных мера, максимальная глубина здесь достигает 20,2 метра, а средняя составляет 7,2 метра.