В Барановичском районе ликвидирован пожар в хозяйственном строении

Источник материала: Виртуальный Брест

01.06.2020 года в 16-17 в ЦОУ Барановичского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в хозяйственном строении по адресу: Барановичский р-н д. Лесная.





По прибытии к месту вызова установлено, что происходит открытое горение хозяйственного строения на 8 ячеек, принадлежащего жителям прилегающей двухэтажки.





В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено имущество в ячейках хозяйственного строения. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.





Уважаемые граждане! МЧС напоминает: детская шалость с огнем может стать причиной пожара! Не оставляйте детей без присмотра! Личным примером учите, детей соблюдению привил пожарной безопасности. Сообщения о пожаре принимаются по телефону 101