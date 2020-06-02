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В Барановичском районе ликвидирован пожар в хозяйственном строении
02.06.2020 20:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
01.06.2020 года в 16-17 в ЦОУ Барановичского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в хозяйственном строении по адресу: Барановичский р-н д. Лесная.
По прибытии к месту вызова установлено, что происходит открытое горение хозяйственного строения на 8 ячеек, принадлежащего жителям прилегающей двухэтажки.
В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено имущество в ячейках хозяйственного строения. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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01.06.2020 года в 16-17 в ЦОУ Барановичского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в хозяйственном строении по адресу: Барановичский р-н д. Лесная. По прибытии к месту...
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