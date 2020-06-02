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БГК имени Мешкова борется за участие в Лиге чемпионов

02.06.2020 22:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

БГК имени Мешкова борется за участие в Лиге чемпионов

Форум гандбольных клубов обратился в ЕГФ с предложением предоставить по два места в розыгрыше Лиги чемпионов не более чем трем странам.

Что это значит для нас? У польской «Вислы» и португальского «Спортинга» не будет шансов получить прямой пропуск в групповой турнир. А основная борьба за дополнительные места в Лиге чемпионов развернется между БГК имени Мешкова, запорожским «Мотором», «Динамо» из Бухареста и «Эльверумом». 

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Форум гандбольных клубов обратился в ЕГФ с предложением предоставить по два места в розыгрыше Лиги чемпионов не более чем трем странам. Что это значит для нас? У...
 
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