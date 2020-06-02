|
БГК имени Мешкова борется за участие в Лиге чемпионов
Источник материала: ОНТ
Форум гандбольных клубов обратился в ЕГФ с предложением предоставить по два места в розыгрыше Лиги чемпионов не более чем трем странам.
Что это значит для нас? У польской «Вислы» и португальского «Спортинга» не будет шансов получить прямой пропуск в групповой турнир. А основная борьба за дополнительные места в Лиге чемпионов развернется между БГК имени Мешкова, запорожским «Мотором», «Динамо» из Бухареста и «Эльверумом».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форум гандбольных клубов обратился в ЕГФ с предложением предоставить по два места в розыгрыше Лиги чемпионов не более чем трем странам. Что это значит для нас? У...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)