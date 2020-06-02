BMW подготовила ряд обновок для своих моделей, включая модернизированный битурбодизель 3.0

Источник материала: Tut.by

Компания BMW анонсировала целый ряд новшеств и доработок, которые уже этим летом получат многие модели марки. Среди них и модернизированная рядная дизельная «шестерка» серии B57.





Напомним, что этот трехлитровый агрегат с парой турбокомпрессоров (низкого и высокого давления) и доработанной системой впрыска уже устанавливается на X5 и X6 (модификация xDrive 40d), а также на седан и универсал третьей серии (версия M340d xDrive ). Теперь же усовершенствованный турбодизель получат недавно обновленные пятая и шестая серии, седан седьмой серии и кроссоверы X3, X4 и X7. Причем вариантов мощности у дизеля будет два — 286 л. с. и 650 Нм крутящего момента и 340 л. с. и 700 Нм.





Седан второй серии Gran Coupe с июля предложат в новой начальной версии 218d с двухлитровой дизельной «четверкой» с отдачей 150 л. с. и 350 Нм. Вариант 218d Gran Coupe с 6-ступенчатой «механикой» сможет разменивать первую «сотню» за паспортные 8,6 секунды (с 8-ступенчатым «автоматом» на 0,1 секунды быстрее). А более мощная модификация 220d Gran Coupe (с дизелем на 190 л. с.) теперь будет доступна и с полным приводом.





А еще в BMW объявили о расширении ассортимента доступных модификаций различных моделей с «мягкогибридной» установкой (48-вольтовый стартер-генератор, помогающий при разгоне и выполняющий функцию системы «Стоп/Старт») — их число увеличится с 14 до 51.





Также баварцы расширили палитру цветов кузова для большинства своих моделей, а седьмая и восьмая серии получили улучшенную систему активного рулевого управления, которая более эффективна при маневрировании на низких скоростях.