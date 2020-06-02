|
Доцент из МГУ: Трамп может пойти на жёсткое подавление, чтобы показать, что он сильный реальный президент, которого нельзя сломать
Источник материала: СТВ
Новости США. Ситуация в США беспокоит мировую общественность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Фененко, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доцент из МГУ: Трамп может пойти на жёсткое подавление, чтобы показать, что он сильный реальный президент, которого нельзя сломать
Новости США. Ситуация в США беспокоит мировую общественность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таких столкновений не было с 60-х. Что говорят о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)