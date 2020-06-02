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В Лиде «Рено» выехал под встречный «Опель», за рулем которого была беременная девушка

03.06.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде «Рено» выехал под встречный «Опель», за рулем которого была беременная девушка

Сегодня в Лиде молодой водитель на Renault выехал на встречную полосу, где столкнулся с Opel.

За рулем встречной машины находилась беременная девушка, ее увезли в больницу. Об этом autogrodno.by сообщил читатель Евгений.

— Это произошло в 12:30 на улице Свердлова. Водитель Renault ехал в левой полосе, а в правой — автобус. По какой-то причине автобус стал перестраиваться в левую полосу. Возможно, что-то объезжал. Что произошло дальше, никто не понял. То ли водитель Renault собирался обогнать автобус, то ли уходил от столкновения, но так или иначе он выехал на встречную полосу, под Opel, — рассказал Евгений.

Произошло столкновение, в Opel сработали фронтальные подушки безопасности. О состоянии беременной девушки пока ничего не известно. Ее увезли в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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Сегодня в Лиде молодой водитель на Renault выехал на встречную полосу, где столкнулся с Opel. За рулем встречной машины находилась беременная девушка, ее увезли в...
 

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