В России будет три избирательных участка для голосования на выборах президента Беларуси

Источник материала: Tut.by

В России образованы три избирательных участка для голосования на выборах президента Беларуси, сообщили в посольстве Беларуси в РФ.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Проголосовать можно будет в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

«Для голосования граждан Республики Беларусь, пребывающих на территории консульского округа Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, с границами — территория Российской Федерации, определены следующие места нахождения участков: посольство Беларуси (101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6, строение 3); отделение посольства в Санкт-Петербурге (191124, г. Санкт-Петербург, ул. Бонч-Бруевича, д. 3.); отделение посольства в Калининграде (236010, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 35а)», — сказано в сообщении.