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В Египте с 17-го этажа рухнул балкон жилого дома. Погибли три человека

03.06.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Египта. В египетской Александрии обрушился балкон жилого многоквартирного дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Египте с 17-го этажа рухнул балкон жилого дома. Погибли три человека

Жертвами инцидента стали три человека, еще столько же пострадали. Лоджия рухнула с 17-го этажа прямо на припаркованные у здания маршрутные микроавтобусы. Одна из машин оказалась раздавлена.

В Египте с 17-го этажа рухнул балкон жилого дома. Погибли три человека

Что привело к ЧП, пока неизвестно. Расследованием занимаются сотрудники местной полиции.

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Новости Египта. В египетской Александрии обрушился балкон жилого многоквартирного дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами инцидента стали...
 
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