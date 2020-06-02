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«Не могут понять, как же так: на улице снег, а здесь зелёная трава». В Витебске исполнится мечта ребят о футбольном манеже
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске завершают строительство футбольного манежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это будет полноразмерное поле с искусственным покрытием. Необычными будут стены и крыша – по особой технологии внутри они будут заполнены воздухом. Но самое главное, что теперь здесь можно будет тренироваться и зимой, чему наверняка особенно рады воспитанники академии футбола – ее открыли здесь в прошлом году.
Пронизывающий ветер и нескончаемый дождь – не лучшее время для игр на свежем воздухе. Впрочем, юных футболистов с белорусского севера ничто не останавливает. Нет снега – и на том спасибо небесной канцелярии.
Максим Кунцевич, воспитанник академии ФК «Витебск»:
Александр Лещенков, воспитанник академии ФК «Витебск»:
Несмотря на то, что футбол – летний вид спорта, тренироваться нужно круглый год. Идеальный выход – наличие полноразмерного поля под крышей. Тренер с 40-летним стажем Александр Иванов вспоминает, как его дети – нынче выпускники – впервые увидели столичный манеж.
Александр Иванов, старший тренер академии ФК «Витебск»:
С тех пор все только и ждали, когда в Витебске появится такой же. От мечты до реальности осталось совсем немного. Сдать объект обещают уже в июле. Пока же рядом с ЦСК завершают подготовку площадки. Это основной и самый трудозатратный процесс во всей стройке.
Владислав Курдюк, мастер ООО «ПлиссаСтрой»:
Анастасия Бут, корреспондент:
Полноправными хозяевами здесь, конечно же, будут воспитанники академии футбола. Новую площадку они иногда будут уступать игрокам футбольного клуба «Витебск». Смогут приезжать на сборы иностранцы. Например, Смоленск совсем рядом.
Николай Вайтюховский, директор ЦСК ФК «Витебск»:
Кстати, в академии футбола, которая открылась в Витебске только в 2019 году, сегодня занимаются 44 подростка, из них 12 иногородних. В 2020 году уже стартовал набор ребят 2008-2009 годов рождения. В перспективе витебская академия вырастет до 160 человек.
Александр Иванов:
И первых профессиональных игроков тренерский состав обещает подрастить через 3-4 года.
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«Не могут понять, как же так: на улице снег, а здесь зелёная трава». В Витебске исполнится мечта ребят о футбольном манеже
Новости Беларуси. В Витебске завершают строительство футбольного манежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это будет полноразмерное поле с...
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