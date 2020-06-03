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Найдено место с самым чистым воздухом на Земле
Источник материала: ОНТ
Специалисты из Государственного университета Колорадо нашли атмосферный район с самым чистым воздухом на Земле. Он не был изменен деятельностью человека, говорится в исследовании, опубликованном в журнале
Ученые предполагали ранее, что найти самое чистое место на планете невозможно из-за активной деятельности человека. Но эксперты выяснили, что в пограничном слое атмосферы, который питает нижние облака над Южным океаном – совокупности южных частей Индийского, Атлантического и Тихого океанов, окружающих Антарктиду, – находится самый чистый воздух. Это связано с тем, что аэрозоли, управляющие свойствами облаков над Южным океаном, взаимосвязаны с биологическими процессами в воде. То есть воздух над данной частью океана практически не пострадал от антропогенной деятельности.
Фото: Kathryn Moore/Colorado State University
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Специалисты из Государственного университета Колорадо нашли атмосферный район с самым чистым воздухом на Земле. Он не был изменен деятельностью человека,...
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