Найдено место с самым чистым воздухом на Земле

Источник материала: ОНТ

Специалисты из Государственного университета Колорадо нашли атмосферный район с самым чистым воздухом на Земле. Он не был изменен деятельностью человека, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PNAS .

Ученые предполагали ранее, что найти самое чистое место на планете невозможно из-за активной деятельности человека. Но эксперты выяснили, что в пограничном слое атмосферы, который питает нижние облака над Южным океаном – совокупности южных частей Индийского, Атлантического и Тихого океанов, окружающих Антарктиду, – находится самый чистый воздух. Это связано с тем, что аэрозоли, управляющие свойствами облаков над Южным океаном, взаимосвязаны с биологическими процессами в воде. То есть воздух над данной частью океана практически не пострадал от антропогенной деятельности.

Фото: Kathryn Moore/Colorado State University

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