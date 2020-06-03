Следствие начало делать из Сергея Сацука мошенника

Источник материала: Ежедневник

Расследование уголовного дела в отношении редактора портала «Ежедневник» приняло неожиданный оборот. Следствие начало формировать обвинение в мошенничестве на том основании, что Сергей Сацук, оказывается, не журналист.

Два месяца, прошедшие после освобождения Сергея Сацука, мы специально не сообщали никаких новостей о ходе расследования уголовного дела, чтобы дать возможность следователям объективно разобраться во всем без всякого нажима. Однако в последние дни ход дела повернулся совершенно неожиданной плоскостью, которая ставит под угрозу не только портал «Ежедневник», Сергея Сацука, но и всю независимую журналистку в Беларуси.

Речь идет о том, что следствие начало очень серьезно интересоваться, на каком таком основании Сергей Сацук называет себя журналистом, так как согласно п.7 ст.1 Закона о «СМИ» журналистом средства массовой информации может считаться только «физическое лицо, занимающееся сбором, редактированием и созданием (подготовкой) информационных сообщений и (или) материалов для юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, связанное с этим юридическим лицом трудовыми либо другими договорными отношениями».

Объяснение того простого факта, что «журналист» и «журналист средства массовой информации» разные по своей сути определения, своего действия не возымело. Ведь если определение «журналиста средства массовой информации» в Законе «О СМИ» есть, то определения просто «журналиста» - нет. А раз в ты в законе не определен, то тебя и нет. Не возымело действие и членство в ОО «Белорусской ассоциации журналистов» с 2003 года, как написание и публикация тысяч статьей за 22 года журналистской деятельности.

Далее логическая цепочка следствия начала развиваться вполне закономерным путем. Если по закону ты не можешь считаться журналистом, то какие журналистские расследования ты мог проводить?

Следующая цепочка: если ты не журналист и не мог проводить журналистские расследования, то на поддержку каких журналистских расследований собирал деньги? Это ведь обман!

И заключительный пассаж: мы знаем, что вы обманывали людей и тратили средства не на журналистские расследования, а погашали ими «Халву».

Вся эта цепочка отчетливо демонстрирует, что следствие пытается сформировать новое обвинение по ст.209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество). Не журналист, не мог проводить журналистские расследования, соответственно, намеренно вводил людей в заблуждение, а средства тратил на личные нужны. При этом на любые попытки объяснить звучали неизменные ответы: после «халвы» нам все стало ясно... посмотрим, что люди скажут, которые деньги перечисляли...

В связи с новыми обстоятельствами «Ежедневник» решил вновь открыть для доступа статью, которой Сергей Сацук официально объявил сбор средств на поддержку журналистских расследований «Если надоела системная коррупция в Беларуси» . Эта статья у следствия есть, но они ее, похоже, читать не хотят. Ведь в статье Сергей Сацук четко указал все условия пожертвований. Приведем цитаты.

«Хочу особо отметить, что ни одно физическое или юридическое лицо, которое окажет поддержку в проведении расследований, не получает никаких прав диктовать какие расследования проводить, что писать и как писать. Это будет исключительно добровольное пожертвование без каких-либо обязательств с моей стороны. Кроме одного обязательства - проводить журналистские расследования с последующей публикацией», - писал Сергей Сацук.

Далее журналист, который теперь оказывается, даже не имеет права журналистом называться, писал относительно траты полученных средств: «Все полученные от жертвователей средства будут использоваться лично мною. К сожалению, я не имею возможности и желания отчитываться за каждый рубль. Я могу лишь приблизительно сказать, на что будут потрачены полученные средства.

Если это будет каких-нибудь 50 рублей, их можно будет направить на оплату мобильной связи и на заправку автомобиля бензином. Если 500 рублей - то на оплату сложного и опасного труда - за проведенное и опубликованное расследование. Если соберется 5 тыс. рублей, то ими уже можно будет не только оплатить труд журналиста за пару расследований, но и приобрести необходимое оборудование».

Как видно, по тратам Сергей Сацук не брал на себя никаких ограничений и обязательств. Поэтому на «Халву» он переводил деньги или еще куда – вообще не имеет никакого значения. Особенно, если учесть, что с этой «Халвы» оплачивалось в том числе топливо для автомобиля и осуществлялись другие платежи, необходимые для расследований. Но главное, что основные расходы на журналистские расследования – это оплата труда журналиста, который тратит на это огромное время и не может зарабатывать другим путем. Сергей Сацук даже указал свой гонорар, когда объявлял сбор средств, – 500 рублей за расследование.

Всего в ходе сбора средств на поддержку журналистских расследований Сергей Сацук собрал немногим более 1600 рублей. За год, несмотря на активную кампанию по дискредитации журналиста и противодействию проводимых им расследований, Сергей Сацук провел и опубликовал 6 расследований. Вот они.

Тендеры Минздрава: как в Беларуси делают бизнес на трансфузиологии

Слезы Минздрава: как из Беларуси выводились миллионы

Что не так с вакциной Эупента и Беларусью?

Как белорусское золото оседает в чужих карманах

Кто и зачем подминает под себя рынок наружной рекламы Минска

Как в Беларуси устроили профанацию с производством высокотехнологичной техники

Если считать только гонорар («Ежедневник» за эти материалы Сергею Сацуку ничего не платил), то уже получается 3 тыс. рублей, то есть в два раза больше, чем собрано. Какие тут в принципе могут быть вопросы?

Но мы все же попросили Сергея рассказать и о других тратах, хотя он и предупреждал ранее, что не будет давать отчетов.

Например, за 2019 года по расследованиям было направлено около 10 запросов в ЕГР (точное количество Сергей Сацук сейчас назвать не может, так как компьютер, где хранилась вся информация, изъяли). 10 запросов в ЕГР – это еще 270 рублей.

По расследованию " Как белорусское золото оседает в чужих карманах ", Сергею Сацуку пришлось дважды ездить в Могилев, плюс еще две поездки по хлебокомбинатам – довольно удаленным от Минска. Кроме того, по данному расследованию в Хотимске помощь оказывал местный журналист, работа которого до сих пор не оплачена (журналист согласился подождать). По приблизительным подсчетам эти поездки и помощь другого журналиста – это еще минимум 300 рублей трат.

Итого уже получается не менее 3570 рублей. Можно еще дописать много мелких трат: оплата телефона, интернета, заправка автомобиля по местному передвижению, использование личного автомобиля и т.д. Можно сюда отнести и финансовые потери по суду в размере 6 тыс. рублей. Но стоит ли? Думается, что озвученного более чем достаточно. Но все же Сергей Сацук уполномочил нас заявить, если кто-то из тех, кто пожертвовал средства на поддержку журналистских расследований, не удовлетворен данным отчетом, он может обратиться к журналисту по тел.+375 29 758 12 46 и деньги ему будут возвращены.

Но мы прекрасно понимаем, что дело не в деньгах. Следствие активно пытается накрутить и другие аналогичные «преступления», которые не вызывают ничего, кроме улыбки и последующего праведного возмущения. Но о них мы пока помолчим. Ведь нужно пяти следователям (в связи со сложностью расследования именно такая группа была создана) показать свою работу.