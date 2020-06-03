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Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Румынии
Источник материала: ОНТ
В сейсмической зоне Вранча на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,4,
На глубине 110 км находился эпицентр землетрясения. В городах Бухарест, Бакэу, Плоешть, Брашов, Брэила, Галац, Яссы ощущались подземные толчки.
Фото: Flickr
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В сейсмической зоне Вранча на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный научно-исследовательский...
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