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Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Румынии

03.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Румынии

В сейсмической зоне Вранча на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный научно-исследовательский институт физики земли Румынии.

На глубине 110 км находился эпицентр землетрясения. В городах Бухарест, Бакэу, Плоешть, Брашов, Брэила, Галац, Яссы ощущались подземные толчки.

Фото: Flickr 

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В сейсмической зоне Вранча на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный научно-исследовательский...
 
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