ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Игорь Шлойдо: на сегодняшний день официально заявляю, что все футболисты "Минска" здоровы

03.06.2020 08:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Генеральный директор "Минска" Игорь Шлойдо рассказал о здоровье футболистов столичного клуба и о перспективах молодых игроков.




"За Прищепой по-прежнему наблюдают специалисты "Зенита". За другими молодыми игроками нашей команды наблюдают белорусские гранды. Те же БАТЭ, брестское "Динамо" смотрят за ними. Самое главное — мастерство. Если ты, уезжая на просмотр за рубеж, будешь сильнее местных, то тебя заберут. И паспорт сделают, и все остальное, и другие вопросы решат. Просто нужно быть сильнее...

По поводу игры со "Слуцком". Думали, если ничья, то будет хорошо. А тут удалось выиграть. Конечно, благодарен ребятам и тренерскому составу. Они большие молодцы.

На сегодняшний день официально заявляю, что все футболисты "Минска" здоровы. Другое, есть вопрос растренированности. Нужно набрать форму. Думаю, в ближайшие несколько недель все будет нормально и будем играть в полную силу", — сказал Шлойдо в эфире программы "Спорт-кадр" на "Беларусь 5".
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор "Минска" Игорь Шлойдо рассказал о здоровье футболистов столичного клуба и о перспективах молодых игроков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как с картинки. Топ-3 дачных дома, в которые сложно не влюбиться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика