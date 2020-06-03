Как с картинки. Топ-3 дачных дома, в которые сложно не влюбиться

Источник материала: Tut.by

На рынке загородной недвижимости такие предложения еще пока единичны. Речь о новом поколении дачных домов, где хозяевами продуман дизайн каждой комнаты, куплена новая мебель и даже шторы в стиле прованс. Как итог — дома мечты, как с картинки в рекламных проспектах. Как выглядят такие дачи и почем продаются — в материале REALTY.TUT.BY.

СТ «Малиновка»

Дача расположена в 32 километрах от МКАД, в логойском направлении. Дом из сруба, площадью 96 квадратных метров. Отапливается газом.



Фото: realt.by

Хозяйка дачи рассказала, что семья много путешествовала и некоторые подсмотренные идеи, конечно же, воплотила в своем загородном домике. Здесь максимально использовано дерево, а в дизайне — много натурального текстиля. Все это, говорит, и придает дому такой уют.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Дом рассчитан на круглогодичное проживание, в нем есть все удобства. Участок — 9 соток. Цена — договорная.

СТ «Вязы»

Дача расположена в 28 км от МКАД (10 км от Заславля). Дом каркасно-засыпной, двухуровневый, площадью 109 квадратных метров. Он был введен в эксплуатацию в 2014 году и рассчитан на круглогодичное проживание.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Полы в доме из лиственницы, двухкамерные стеклопакеты с панорамным остеклением, мебель, встроенная кухня с бытовой техникой, современная система освещения, стиральная машина.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Участок — 6 соток, с прудом и выходом в лес. Цена — 79 тысяч долларов в эквиваленте.



Фото: realt.by

СТ «МЕД-ВЯЧА»

Дача расположена в 25 км от МКАД между мядельским и логойским направлениями. Дом из бревен, двухуровневый, обшит вагонкой. Кровля — металлочерепица, окна ПВХ. Площадь дома — 161 квадратный метр. Отапливается печью, вода сезонная введена в дом, канализация местная.



Фото: realt.by

В доме 4 жилые комнаты, большой оборудованный стеллажами цокольный этаж, на кухне — необходимая мебель и оборудование. Санузел с ванной, бойлером для горячей воды, благоустроенный с мебелью мансардный этаж. Большая веранда.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Участок — 20 соток, с плодовыми деревьями и большой теплицей. Цена — 80 тысяч долларов в эквиваленте.



Фото: realt.by



Фото: realt.by