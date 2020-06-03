Как правильно выбрать бюстгальтер: простые советы

Источник материала: Tut.by

Что-то жмет, что-то трет, что-то давит — женщины, которые носят бюстгальтер, регулярно сталкиваются с такими проблемами. Но не потому что нижнее белье такое плохое! А потому что мы до сих пор не понимаем, как нужно правильно его выбирать. Вместе с Кариной Кудиной, дизайнером нижнего белья, объясняем, как выбрать белье так, чтобы оно приносило удовольствие и комфорт в течение всего дня. Создательница бренда на своем опыте убедилась: около 30% девушек, которые приходят к ней в магазин, не понимают, какой у них размер. LADY помогает разобраться в теме.

Карина КудинаСоздательница марки нижнего белья lovelace.by: страничка в Instagram Создательница марки нижнего белья lovelace.by:

Как снимать мерки

Многие девушки не знают свой настоящий объем груди, хотя носят белье уже не первый год. Мы попросили Карину объяснить, как правильно снимать мерки:

— Возьмите сантиметровую ленту и прямо под грудью, где ребра, измерьте объем. Важно сделать это на вдохе, — акцентирует дизайнер. — Потому что вы носите бюстгальтер в течение дня, пока активно двигаетесь и дышите. Если измерить обхват под грудью не на вдохе, то цифры получатся меньше, чем нужно. Итог — белье будет давить на тело и доставлять дискомфорт.

Таким образом определяется «числовая» часть размера: допустим, вы померили обхват под грудью на вдохе и получили 90. Уже понятно: нужно искать бюстгальтер или 90 А, или 90 В, или 90 С и так далее. Чтобы определить нужную «букву», нужно уже измерить непосредственно обхват груди.



Сверху — измерение объема под грудью, снизу — объема самой груди. Фото предоставлены Кариной Кудиной

— «Буква» в размере — это объем чашки. Параметр тоже измеряется сантиметровой лентой, но уже по самому выпуклому месту на груди — то есть по соскам. Перевести сантиметры в размер помогут специальные таблицы, — подсказывает Карина. — Обычно они ориентируются или на непосредственный результат измерения, или на разницу между обхватом груди и обхватом под грудью.

Измерили? Теперь определите свой размер, используя эти таблицы:

Разница между обхватом под грудью (то, что измеряли «на вдохе» и обхватом самой груди (измеряли по соскам) Ваш вероятный размер 10−12 см AA (0) 12−13 см A (1) 13−15 см B (2) 15−17 см C (3) 18−20 см D (4) 20−22 см DD (5) 23−25 см E (6) 26−28 см F (6+)

Обхват под грудью (см) Обхват груди по выступающей части (см) A B C D E F G 63−67 77−79 79−81 81−83 83−85 68−72 82−84 84−86 86−88 88−90 90−92 73−77 87−89 89−91 91−93 93−95 95−97 97−99 99−101 78−82 92−94 94−96 96−98 98−100 100−102 102−104 104−106 83−87 97−99 99−101 101−103 103−105 105−107 107−109 109−111 88−92 102−104 104−106 106−108 108−110 110−112 112−114 114−116 93−97 107−109 109−111 111−113 113−115 115−117 117−119 119−121 98−102 112−114 114−116 116−118 118−120 120−122 122−124 124−126

Однако есть нюансы. Например, существуют «параллельные» размеры.

— Может оказаться так, что 75С у одного производителя — это 80В у другого, — предупреждает дизайнер. — Из-за того, что бюстгальтер становится больше в обхвате спины, в его чашку помещается большая грудь, чем могла бы.

В общем, даже соответствие размеров белья из разных стран может отличаться.

— Часто эта проблема возникает оттого, что девушки знают не свой размер, а размер белья, к которому они привыкли. И, выбирая другого производителя, они ориентируются не на свои объемы, а на маркировку имеющегося старого бюстгальтера. Однако такой метод не всегда сработает.

Как сидит идеальный бюстгальтер, или Топ ошибок при выборе верха

Карина объясняет, как примерять бюстгальтер и на что обратить внимание:

— Главное — это положение косточки с внешней стороны, то есть когда она идет к подмышке. Косточка должна быть за грудью. Ни в коем случае не на груди — иначе она будет упираться вам в мягкие ткани. Это будет неудобно и вредно для здоровья.

Дизайнер советует: если у вас небольшой размер груди, то неудобные косточки лучше вообще вынуть из бюстгальтера. Все-таки они выполняют только дополнительную поддерживающую функцию, а она в таком случае не настолько нужна — лучше пожертвовать ею ради комфорта.



Красным крестом помечен центр груди, кружком — конец косточки. Правильное положение — сверху, когда косточка далеко от центра груди и не упирается в мягкие ткани. Если косточка упирается куда-то в центр груди (как снизу), бюстгальтер вам не подходит. Фото предоставлены Кариной Кудиной

— Шлейки тоже многое решают, — замечает Карина. — Их длина зависит от высоты девушки. Функция шлейки — подтянуть не заднюю часть бюстгальтера, а переднюю. Можно даже сказать, что она как бы раскрывает нам плечи и фиксирует такое положение. Здесь ориентируйтесь на свои ощущения.

Самая частая ошибка — слишком сильно затянуть шлейки. Да, так грудь подтянется выше и будет выглядеть больше, но при этом вы не сможете долго ходить с таким бельем из-за дискомфорта.

Еще одна ошибка — выбрать «не свой размер»:

— Здесь принцип работает как с джинсами. Многие покупают бюстгальтер на размер меньше, чем им на самом деле нужно. Видимо, чтобы казаться самой себе худее, — предполагает эксперт. — Но белье — это аксессуар, с которым мы находимся на протяжении всего дня. Если что-то начнет даже минимально давить или жать, это тут же скажется и на нашем здоровье, и на настроении, и на отношении к окружающим.

Дополнительно Карина рекомендует все же отказаться от пуш-апов: по мнению дизайнера, эту модель выбирают из-за внутренних комплексов. Лучше разобраться с принятием себя и не мучить свое тело поролоном и «подтяжками».

Как купить белье онлайн и не ошибиться

Дизайнер уверена: сейчас это более чем реально. Особенно если выбирать белье с возможностью регуляции.

— Я стараюсь свои модели делать именно такими, — говорит Карина. — Это не только позволяет белью максимально «попасть» в ваш размер, но и сократит ваше время походов по магазинам.

Регуляция в белье подразумевает, что одна модель подходит не только для размера, указанного на этикетке, но и для смежных размеров. Всегда сможете что-то «расслабить» и что-то подтянуть.

— То есть если вы покупаете топ S, то он подойдет и для XS, и для M, — приводит пример собеседница. — Есть даже трусики на регуляции. Кстати, это очень удобно: во время менструального цикла у женщины могут даже немного меняться объемы. Или как минимум вы можете плотно поесть! Регулируемые размеры трусиков помогают это пережить без давления на тело.

Если вдруг белье не имеет возможности регуляции, покупать онлайн Карина не советует: все-таки есть шанс промахнуться. Однако если вы привыкли носить белье конкретной марки, точно знаете, как производитель определяет размер, и уже имеете несколько комплектов бренда, то, скорее всего, подойдет и новый.