ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В парке «50 лет Победы» открыли воркаут-площадку

03.06.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

Сила, выдержка, координация, скорость, гибкость. Теперь все эти качества приверженцы здорового образа жизни и любители спорта могут развивать и совершенствовать прямо на улице! В парке «50 лет Победы» произошло долгожданное событие. Здесь открыли воркаут-площадку.

В парке «50 лет Победы» открыли воркаут-площадку

В парке «50 лет Победы» открыли воркаут-площадку

В парке «50 лет Победы» открыли воркаут-площадку

В парке «50 лет Победы» открыли воркаут-площадку

В парке «50 лет Победы» открыли воркаут-площадку

Городской парк всегда был популярным местом отдыха у быховчан. А 1 июня это место в центре Быхова было особенно оживленным. День защиты детей, первый день каникул, конец рабочего дня – поводов заглянуть в парк у разновозрастных земляков было предостаточно. Сладкая вата и надувные батуты нашли своих юных почитателей. Пришлись по душе и выступления работников культуры, исполнителей из центра детского творчества.

Новый спортивный объект для последователей уличной гимнастики появился по инициативе местной власти при спонсорской поддержке Правления ОАО «Беларусбанк» в лице его председателя, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Виктора Ананича. Свою лепту здесь внесли и местные организации, представители трудовых коллективов района (коммунальщики, работники физкультурно-оздоровительного центра и другие), а также столичная компания ООО «Альфаспорт».

Турники, перекладины, брусья, шведские стенки… Воркаут-площадка, поблескивающая сине-желтой краской, — настоящий спортзал под открытым небом. Возможности уличных тренажеров безграничны. В этом быховчане могли убедиться, когда на современное резиновое травмобезопасное покрытие вышла молодежь.

Они называют себя «ZARUBABykhov». И они — настоящая команда. Под руководством инструктора-методиста физкультурно-оздоровительного центра Елены Борисовой ребята в сжатые сроки подготовили специальную программу.

Юные, подтянутые, ловкие, эти подростки показали настоящий класс на спортивном оборудовании. Разнообразные элементы и упражнения приводили зрителей в восхищение, вызывали одобрительные возгласы и громкие аплодисменты тех, кто наблюдал за происходящим на воркаут-площадке.

К слову, подростки далеко не новички в уличном виде спорта. Для разновозрастных учащихся гимназии, средних школ №2 и №3 воркаут давно стал стилем жизни. «ZARUBABykhov» — братство сильных и целеустремленных. Для них не существует непреодолимых высот и преград. Спорт – это удовольствие, утверждают эти представители молодежи.

Показательное выступление закончилось – и воркаут-площадку буквально атаковали мальчишки и девчонки. Попробовать свои силы на турниках и уличных тренажерах хотелось каждому. Добрая инициатива подтвердила свою значимость!

Алеся ЦАРЕВА.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сила, выдержка, координация, скорость, гибкость. Теперь все эти качества приверженцы здорового образа жизни и любители спорта могут развивать и совершенствовать
 
Новости дня
Новости разные
 
Как правильно выбрать бюстгальтер: простые советы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика