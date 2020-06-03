В парке «50 лет Победы» открыли воркаут-площадку

Источник материала: Маяк Преднепровья

Сила, выдержка, координация, скорость, гибкость. Теперь все эти качества приверженцы здорового образа жизни и любители спорта могут развивать и совершенствовать прямо на улице! В парке «50 лет Победы» произошло долгожданное событие. Здесь открыли воркаут-площадку.





















Городской парк всегда был популярным местом отдыха у быховчан. А 1 июня это место в центре Быхова было особенно оживленным. День защиты детей, первый день каникул, конец рабочего дня – поводов заглянуть в парк у разновозрастных земляков было предостаточно. Сладкая вата и надувные батуты нашли своих юных почитателей. Пришлись по душе и выступления работников культуры, исполнителей из центра детского творчества.

Новый спортивный объект для последователей уличной гимнастики появился по инициативе местной власти при спонсорской поддержке Правления ОАО «Беларусбанк» в лице его председателя, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Виктора Ананича. Свою лепту здесь внесли и местные организации, представители трудовых коллективов района (коммунальщики, работники физкультурно-оздоровительного центра и другие), а также столичная компания ООО «Альфаспорт».

Турники, перекладины, брусья, шведские стенки… Воркаут-площадка, поблескивающая сине-желтой краской, — настоящий спортзал под открытым небом. Возможности уличных тренажеров безграничны. В этом быховчане могли убедиться, когда на современное резиновое травмобезопасное покрытие вышла молодежь.

Они называют себя «ZARUBABykhov». И они — настоящая команда. Под руководством инструктора-методиста физкультурно-оздоровительного центра Елены Борисовой ребята в сжатые сроки подготовили специальную программу.

Юные, подтянутые, ловкие, эти подростки показали настоящий класс на спортивном оборудовании. Разнообразные элементы и упражнения приводили зрителей в восхищение, вызывали одобрительные возгласы и громкие аплодисменты тех, кто наблюдал за происходящим на воркаут-площадке.

К слову, подростки далеко не новички в уличном виде спорта. Для разновозрастных учащихся гимназии, средних школ №2 и №3 воркаут давно стал стилем жизни. «ZARUBABykhov» — братство сильных и целеустремленных. Для них не существует непреодолимых высот и преград. Спорт – это удовольствие, утверждают эти представители молодежи.

Показательное выступление закончилось – и воркаут-площадку буквально атаковали мальчишки и девчонки. Попробовать свои силы на турниках и уличных тренажерах хотелось каждому. Добрая инициатива подтвердила свою значимость!

Алеся ЦАРЕВА.