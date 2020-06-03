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Лунное затмение 5 июня 2020: избавимся от лишнего? Чего нельзя делать
Источник материала: Партизан
Лунное затмение издавна окутано мистическим покровом.
pixabay.com
Фото: pixabay.com
Пришло время избавиться от всего лишнего и негативного
Рассказываем о влиянии затмения на человека и напомнит, что нежелательно делать в это время.
В ближайшую пятницу, 5 июня, произойдет полутеневое лунное затмение, которое начнется в 20:45 по киевскому времени, а закончится в 00:04. Его максимальная фаза – в 22:24.
За этим затмением смогут наблюдать жители Европы, Африки, Азии, Австралии и Южной Америки.
Влияние лунного затмения 5 июня
Лунное затмение пройдет под воздействием энергий Марса и Венеры, то есть люди ощутят влияние затмения во всех сферах – романтических, дружеских и рабочих.
Уверенные в своем союзе пары "бурю" могут вообще не заметить. А вот тех, у кого в отношениях уже трещина, может "штормить".
Астрологи предупреждают, что в этот период далеко не всем удастся сохранить стабильное состояние.
Если вы не нашли еще пару, то пока повремените с поисками, иначе знакомство и союз в этот период могут вылиться в тяжелые отношения, которые приведут к краху.
Не исключено, что "на горизонте" может появиться кто-то из бывших партнеров. Не стоит обольщаться, ничем хорошим дубль два не закончится.
Но не надо забывать, что тут "замешана" и Венера – покровительница любви. Так что, именно вам может повезти встретить человека всей вашей жизни. Тут доверьтесь своей интуиции.
Что не рекомендуется делать в период лунного затмения 5 июня 2020
В этот день постарайтесь избегать трудных и важных рабочих вопросов. Не стоит назначать деловые встречи, переговоры, собеседования.
Нежелательно регистрировать отношения в этот день.
Отказывайте тем, кто просит у вас с долг и сами не ввязывайтесь в финансовые дела, даже если они вам кажутся весьма выгодными.
Какие-либо хирургические операции, если есть возможность, отложите на другой день.
Ритуал на лунное затмение 5 июня 2020
Пришло время освободиться от прошлых ошибок и негативной энергии. Для этого на бумаге напишите все то, от чего бы вы хотели избавиться. Это касается не только каких-то вещей, но и ваших мыслей, отношений и т.п.
После сожгите листок в пламени свечи, а пепел развейте. Желательно при этом думать позитивно, мечтать и строить планы.
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Лунное затмение издавна окутано мистическим покровом.
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