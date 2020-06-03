ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лунное затмение 5 июня 2020: избавимся от лишнего? Чего нельзя делать

03.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лунное затмение издавна окутано мистическим покровом.

Лунное затмение 5 июня 2020: избавимся от лишнего? Чего нельзя делать
pixabay.com

Фото: pixabay.com

Пришло время избавиться от всего лишнего и негативного

Рассказываем о влиянии затмения на человека и напомнит, что нежелательно делать в это время.
В ближайшую пятницу, 5 июня, произойдет полутеневое лунное затмение, которое начнется  в 20:45 по киевскому времени, а закончится в 00:04. Его максимальная фаза – в 22:24.

За этим затмением смогут наблюдать жители Европы, Африки, Азии, Австралии и Южной Америки.

Влияние лунного затмения 5 июня

Лунное затмение пройдет под воздействием энергий Марса и Венеры, то есть люди ощутят влияние затмения во всех сферах – романтических, дружеских и рабочих.

Уверенные в своем союзе пары "бурю" могут вообще не заметить. А вот тех, у кого в отношениях уже трещина, может "штормить".

Астрологи предупреждают, что в этот период далеко не всем удастся сохранить стабильное состояние.

 
Если вы не нашли еще пару, то пока повремените с поисками, иначе знакомство и союз в этот период могут вылиться в тяжелые отношения, которые приведут к краху.

Не исключено, что "на горизонте" может появиться кто-то из бывших партнеров. Не стоит обольщаться, ничем хорошим дубль два не закончится.

Но не надо забывать, что тут "замешана" и Венера – покровительница любви. Так что, именно вам может повезти встретить человека всей вашей жизни. Тут доверьтесь своей интуиции.

Что не рекомендуется делать в период лунного затмения 5 июня 2020

В этот день постарайтесь избегать трудных и важных рабочих вопросов. Не стоит назначать деловые встречи, переговоры, собеседования.
Нежелательно регистрировать отношения в этот день.
Отказывайте тем, кто просит у вас с долг и сами не ввязывайтесь в финансовые дела, даже если они вам кажутся весьма выгодными.
Какие-либо хирургические операции, если есть возможность, отложите на другой день.

Ритуал на лунное затмение 5 июня 2020

Пришло время освободиться от прошлых ошибок и негативной энергии. Для этого на бумаге напишите все то, от чего бы вы хотели избавиться. Это касается не только каких-то вещей, но и ваших мыслей, отношений и т.п.

После сожгите листок в пламени свечи, а пепел развейте. Желательно при этом думать позитивно, мечтать и строить планы.
 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лунное затмение издавна окутано мистическим покровом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новы дзіцячы сад на месцы былога аздараўленчага лагера з’явіўся ў Гомельскім раёне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика